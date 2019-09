Lørdag er der sket et uheld ikke langt fra Helsinge i Nordsjælland. Der er gået hul på en olietank.

Det betyder, at der nu bliver arbejdet på at få stoppet det større olieudslip, som allerede er løbet i et vandløb.

Frederiksborg Brand og Redning skriver på deres Twitter-profil, at de har indsat deres kemikalieberedskab for at stoppe udslippet og samtidig sikre miljø og omgivelser.

»Det er en olietank på 1200 liter, hvor der var gået hul på en slange. Der var så løbet større mængder olie ud og ned i jorden og et vandløb i nærheden,« siger Morten Pontoppidan, der er vagthavende indsatsleder, til TV 2 Lorry.

Som en reaktion har man udlagt noget lignende kattegrus og sat propper i kloakkerne.

Ulykken er sket i den lille landsby Vejby, og det er sket på en privat grund.

Beredskabet overdrager ulykkesstedet til Dansk Miljørådgivning, som skal varetage opgaven herfra på grund af den mulige forurening i jord og grundvand.

Det er endnu uvist, hvor slemme skaderne er for miljøet.