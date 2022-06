Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er kommet et nyt og større listeria-udbrud til Danmark.

I alt otte personer er blevet smittet med den samme type af listeria mellem 13. og 29. maj 2022.

Og i hele maj er tallet på 15. Normalt er tallet for invasiv listeria kun fire om måneden.

Det oplyser Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

»Det er usædvanligt, at vi i Danmark ser et sygdomsudbrud med listeria med så mange tilfælde inden for en kort periode,« siger epidemiolog ved instituttet Luise Møller i en skriftlig kommentar til Ritzau.

»Vi arbejder derfor på højtryk for at finde smittekilden, så vi kan undgå at flere skal blive syge.«

I de værste tilfælde kan invasiv listeria føre til en livstruende tilstand – kaldet sepsis – eller kan føre videre til meningitis.

»SSI efterforsker udbruddet i samarbejde med Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet for hurtigst muligt at finde smittekilden og stoppe udbruddet,« skriver SSI i pressemeddelelsen.

Patienterne er fem mænd og tre kvinder i alderen 33-93 år – alle patienterne havde underliggende sygdom eller anden immunsvækkelse forud for listeriainfektion, der gjorde dem særligt sårbare over for infektionen.

Alle patienterne har været indlagt, og tre patienter er døde, inden for 30 dage efter at prøven var taget.

Fødevarestyrelsen har vejledninger til, hvordan man undgår listeria, hvis man er alvorligt syg eller har nedsat immunforsvar eller er gravid. Her lyder rådene blandt andet: