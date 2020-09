'Ytringsfriheden er presset - også i Danmark.'

Det skriver tidligere integrationsminister Inger Støjberg i et opsigtsvækkende opslag på Facebook, som deles og debatteres flittigt over hele landet.

Anledningen er, at Støjberg (V) hylder Charlie Hebdos beslutning om at genoptrykke 13 Muhammed-tegninger, som det franske satiremagasin bringer på forsiden onsdag. Herunder Kurt Westergaards berømte tegning – den har Støjberg jo som bekendt som baggrundsskrærm på sin iPad.

'Dermed forsvarer de (Charlie Hebdo, red.) modigt retten til at kritisere religion. Det gør de på trods af, at usle terrorister angreb magasinets redaktion og dræbte 12 mennesker tilbage i 2015. Alene på grund af tegninger af Muhammed, som Charlie Hebdo havde trykt,' skriver Støjberg i opslaget, som på få timer er gået viralt på Facebook og har fået adskillige danskere til at diskutere de berømte og kontroversielle tegninger.

'Skidt med Venstre, Inger! Det er dig, jeg stemmer på. Du tør at 'sige det, som det er',' skriver en bruger.

Men det er bestemt ikke alle, som er enige med Støjberg – eller Charlie Hebdo.

'Den demokratiske kunst er både at lytte og tale. At være kritisk er ikke det samme som at være grov,' skriver en af dem.

'Ytringsfrihed er godt, religionskritik ligeså. Men gør det på en måde, så du viser et minimum af respekt overfor andres levevis. Ellers bliver det konflikt i stedet for demokrati,' fortsætter brugeren.

Der er en særlig grund til, at Charlie Hebdo onsdag igen bringer de kontroversielle Muhammed-tegninger på forsiden.

Netop onsdag begynder retssagen mod 14 personer, der er anklaget for at have forbindelse til angrebet mod det franske satiremagasin.

»Vi vil aldrig lægge os ned. Vi vil aldrig give op,« skriver magasinets direktør, Laurent Sourisseau, i forbindelse med genudgivelsen af tegningerne.

Ved angrebet blev 12 mennesker dræbt – herunder nogle af Frankrigs mest respekterede satirikere og tegnere – da de to brødre Said og Chérif Kouachi trængte ind på Charlie Hebdos redaktion og åbnede ild.

De to terrorister blev dræbt, da politiet stormede et trykkeri uden for Paris, hvor de havde forskanset sig.

Nye Borgerliges formand Pernille Vermund er på linje med Inger Støjberg og hylder Charlie Hebdo for igen at bringe tegningerne.

'Ytringsfriheden består kun, hvis vi lever den. Det gør Charlie Hebdo. Og det samme skal vi,' skriver hun blandt andet i et Facebook-opslag, som du kan se herunder.

Retssagen, som finder sted i Paris, er blevet forsinket adskillige måneder på grund af coronapandemien.