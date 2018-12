Inger Støjberg afløser Marcus Knuth, når der mandag er debatmøde om øen Lindholm i Vordingborg.

Det er ikke mere end en uge siden, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) var forbi øen Lindholm, der ifølge finansloven skal huse udvalgte grupper af udlændinge fra 2021.

Mandag 17. december tager hun tilbage for at deltage i et debatmøde om øen. Det bekræfter Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Det er planen, at Lindholm skal huse udvisningsdømte udlændinge, afviste asylansøgere dømt for visse typer af kriminalitet og personer på tålt ophold.

- Vi er meget glade for, at integrationsministeren ved sin deltagelse viser, at hun tager de fremsatte protester og kommende problemer alvorligt, siger Peter Brinch, der er formand for arrangøren af mødet, Debatforeningen Folkemøde Møn.

Beboerne i Kalvehave, der lægger havn til færgen, der er eneste mulige transport til øen, er utilfredse med Lindholm-beslutningen.

De har derfor inviteret politikerne til en snak om deres holdninger.

De frygter, hvad det vil betyde for dem, at dømte kriminelle kommer så tæt på deres by.

- Vi vil gerne høre jeres mening om, hvordan vi løser den udfordring, der er med udviste kriminelle flygtninge, hvordan man bevarer trygheden i det nærmiljø, der skal huse de udviste i et udrejsecenter, står der blandt andet i invitationen til politikerne. Det fremgår af en pressemeddelelse fra arrangørerne.

Ifølge arrangørerne afløser Støjberg partifællen Marcus Knuth, der i første omgang var forventet deltager.

Integrationsministeren bliver dog ikke den eneste deltager fra Christiansborg. De resterende partier sender også et medlem til mødet.

Blandt andre Naser Khader (K) og Zenia Stampe (R) deltager ifølge arrangørerne.

Torsdag var der indkaldt til borgermøde i Kalvehave, hvor flere end 200 mennesker ifølge TV Øst mødte op.

Viceborgmester i Vordingborg Michael Seiding Larsen (V) deltog. Han erkendte, at det bliver svært at ændre beslutningen.

- Men vi vil alligevel blive ved med at kæmpe imod det, indtil centeret bliver indviet, og den røde snor klippet over, sagde han.

Debatmødet mandag bliver holdt klokken 19 i DGI-huset i Vordingborg.

Arrangørerne måtte flytte mødet ind til Vordingborg af hensyn til sikkerhed og pladsmangel.

/ritzau/