Nye tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet udløser en kraftig reaktion fra den tidligere minister på området, Inger Støjberg.

For ifølge Venstres næstformand, der er medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget, afslører tallene en ‘beskæmmende’ situation,‘og det kan ikke blive ved med at gå,’ lyder det.

»De her tal viser, hvad vi er oppe imod. Der er en række indvandrere, som ikke bare har taget deres kultur med sig hertil, men i virkeligheden lever endnu mere konservativt i Danmark, end de gjorde førhen, og det sætter et meget negativt præg på deres børn,« siger hun.

Tallene, hun henviser til, stammer fra den netop offentliggjorte ‘Medborgerskabsundersøgelsen’ for 2020.

Den bliver udarbejdet hvert år af ministeriet.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 16 procent af 18-29-årige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere - hver sjette - føler sig begrænset i deres valg af kæreste eller ægtefælle. For to år siden lå tallet på 17 procent.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler i en pressemeddelelse:

»Ægteskab er frivilligt i Danmark. Også for indvandrere. Vi befinder os altså i år 2020. Jeg er selvfølgelig glad for, at flere unge med indvandrerbaggrund selv kan vælge ægtefælle. Men udviklingen går alt for langsomt.«

»Regeringen har for nylig foreslået at forbyde religiøse vielser af mindreårige og skærpe straffen for at fastholde nogen i tvangsægteskaber, lyder det videre.«

Inger Støjberg er ikke imponeret af Mattias Tesfayes ord. Indvandrere og efterkommere skal mødes med strengere krav, end det er tilfældet i dag, mener hun.

»Man bliver nødt til at sætte hårdt ind over for det, og det handler om et langt, sejt træk, der både rækker bagud og fremad, for det er et gigantisk problem.«

»Det starter og slutter med, at forældrene skal ud på arbejdsmarkedet, så de tvinges til at forholde sig danske normer og værdier,« siger Inger Støjberg.

Du har selv været minister for området - har du og den tidligere regering gjort nok for at sikre, at unge ikke-vestlige indvandrere ikke bliver underlagt tvangsægteskaber og social kontrol?

»Helt overordnet mener jeg, at både røde og blå regeringer må tage ansvaret på sig.«

»Da jeg var minister, strammede vi gevaldigt op på ghettoområdet for at sikre, at der er en bedre fordeling af børn i ghettobørnehaver, for det nytter ikke noget, hvis børn i ghettoområder kun møder andre børn med nøjagtig samme baggrund som dem selv. For så lærer de børn ikke at tale dansk, og de lærer ikke de danske værdier.«

»Den nuværende regering har givet den ene dispensation efter den anden, når det handler om at få ændret sammensætningen af børn i de problematiske ghettobørnehaver,« siger hun videre.

Hun henviser til, at mindst 29 daginstitutioner har fået dispensation fra kravet om, at kun 30 procent af børnene i en børnehave må bo i et område, der er på ghettolisten. Det meddelte ministeriet i december 2019.

Kæreste ikke tilladt

Inger Støjberg fremhæver punkt 2.4 i ‘Medborgerskabsundersøgelsen.’ Det afsnit handler om ‘negativ social kontrol.’

Her fremgår det, at 15 procent af de unge adspurgte efterkommere af indvandrere ikke tror, at deres familie vil tillade dem at have en kæreste.

Til sammenligning er tallet to procent for personer, der i undersøgelsen betegnes som af ‘dansk oprindelse.’

Videre fremgår det, at kun 72 procent efterkommere ikke tror, at deres familie vil lade dem vælge frit, hvem de gifter sig med.

For personer med dansk oprindelse lyder det tal på 96 procent.

Ifølge Inger Støjberg understreger tallene, at der er personer, der ikke vil det danske samfund. Men det er de nødt til, lyder det.

»Det er jo ikke os, der skal tilpasse os dem, der kommer her. Det er dem, der kommer til Danmark, der skal tilpasse sig vores levevis. Herunder at man selvfølgelig selv vælger hvem, man vil være kæreste eller gift med,« siger hun.