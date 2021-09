Den har været på alles læber – og i manges ører – intensivt i de seneste måneder. Støjen fra motorvejen.

Tirsdag eftermiddag var syv forskellige støjgrupper fra Odense samlet til møde med borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) på Odense Rådhus.

Et møde, der skulle være med til at give et overblik over de omkring 9.000 odenseaneres udfordringer med støj fra motorvejen – og med til at samle støj-stemmerne i et fælles råb i retning mod politikerne på Christiansborg.

»Det er jo ikke bare noget, vi finder på. Det er et virkeligt problem,« forklarer Lene Dybro Bechgren.

Hun har været med til at få motorvejsstøjen omkring Højby på dagsordenen sammen med sin nabo Kim Reymond.

»Det var et godt møde. Det virkede til, at de var oprigtigt interesserede i vores sag,« fortæller han.

»Vi er glade for, at de hørte efter, og de gav udtryk for, at de vil hjælpe os.«

Omkring 9.000 mennesker i Odense er berørt af støj langs motorvejen. Fra Fraugde over blandt andet Højby, Lindved, Hjallese og ud til Dyrup.

Netop i Dyrup har Inga Hansen og Marianne Mose et håb og et ønske om, at Odense nu står sammen mod støjen.

»Vi har de samme behov og de samme ønsker. Nemlig at Odense får en fælles plan for bekæmpelse af støjen,« forklarer Marianne Mose, der er med i en støjgruppe koncentreret omkring Thujavej i bydelen Dyrup.

Og i bydelen Sanderum har Elin Andersen i mange år kæmpet for at få bragt støjen ned. Og hun er klar til at fortsætte kampen.

»Vi er nødt til at blive ved med at smide brænde på bålet,« siger Elin Andersen fra Støjgruppen Odense.

»Ja, og jo større gruppen er, jo mere røv er der i bukserne,« Kim Reymond fra Støjgruppen Højby.

På borgmestergangen på rådhuset var der stor anerkendelse af den indsats, de forskellige støjgrupper har sat i gang.

»Vi er pivstolte over at have så engagerede borgere i Odense,« lyder det fra borgmester Peter Rahbæk Juel.

»Nu skal vi samarbejde om at få adgang til de penge, der er sat af fra Christiansborg til at bekæmpe støj langs motorvejen,« uddyber han.

Han bliver bakket op af Odenses by- og kulturrådmand, Christoffer Lilleholt.

»Vi vil i fællesskab arbejde for at hjælpe de omkring 9.000 borgere i Odense, der er plaget af støjen fra motorvejen,« siger han.

Repræsentanter fra flere forskellige af de odenseanske støjgrupper har den seneste måned arrangeret et stort møde for 500 mennesker, været til foretræde ved Folketingets transportudvalg og altså nu til møde på rådhuset i Odense.

Men det er kun begyndelsen, forsikrer de.

»Vi er jo først lige startet, og vi er stadig i den indledende fase.«

»Jo mere larm vi laver, jo mere bliver det lyttet. Vi skal lugte asfalt, før vores kamp er slut,« griner Lene Dybro Bechgren.