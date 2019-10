Hvordan lyder det med en konkurrence blandt mindreårige piger, hvor der skal suttes på en agurk med et kamera på, slikkes flødeskum af drenges overkroppe og udføres seksuelle danse?

Sådan lød blot en lille del af de mange grænseoverskridende ritualer på Rungsted Gymnasium, som B.T. i løbet af efteråret 2018 afdækkede.

Og altsammen blev fortalt af én, modig stemme.

Nemlig Anja Leightons.

I et langt interview med B.T. stod hun den 31. august frem og fortalte konkrete detaljer om at være en del af de ydmygende puttemiddag-traditioner på hendes gymnasium, hvor hun selv skulle drikke stærke vodka- og tabascoshots, kysse med sin veninde og til sidst dyste med veninden om, hvem der først kunne få den andens bh af.

Efterfølgende kunne B.T. fortælle, hvordan Anja Leighton blev udsat for hadebeskeder og desuden også blev konfronteret og nærmest truet i virkeligheden.

Anjas fortælling betød og har betydet, at et utal af de nordsjællandske gymnasier har sat fokus på puttemiddag-traditionerne.

Men nu får den 18-årige pige også en personlig hæder ud af sine modige beretninger.

Her er et billede fra den audition, der fandt sted forud for 'drengemiddag' på Rungsted Gymnasium i 2016.

I forbindelse med FN's Internationale Pigedag fredag uddelte PlanBørnefonden nemlig 'Pigeprisen 2019', og den gik til Anja Leighton.

PlanBørnefonden skriver i en pressemeddelelse, at prisen skyldes Anjas 'mod til at råbe op og gøre opmærksom på de giftige kønsroller ved de såkaldte »puttemiddage« på gymnasierne'.

Og selv er hovedpersonen meget stolt af hæderen.

»Det betyder så meget for mig. Det viser mig, at der er prominente figurer indenfor pigers rettigheder i Danmark (juryen bag prisen), som anerkender mit arbejde. Det går op for mig, at der er flere, end jeg regnede med, som har hørt min stemme og lytter til mine synspunkter,« siger hun i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Og jeg erhelt vildt stolt af, at denne debat har bragt voldtægtskultur og sexistiske magtstrukturer blandt unge på dagsordenen, og at de problemer nu betragtes som reelle af mange flere.«