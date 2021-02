Det var med store forventninger, at stjernekokken Kamilla Seidler åbnede Restaurant Lola på Christianshavn i november 2019. Men nu – mere end et år senere – er situationen en helt anden.

Kamilla Seidler har besluttet af begære restauranten konkurs. Det skriver restauranten på sin Instagramside.

Årsagen er – måske ikke så overraskende – coronavirus.

'Den 29/1 begærede vi Lola konkurs. Restauranten kunne ikke leve, som verden ser ud nu, men vi tror fortsat på, at Lola kan blomstre', skriver restauranten og fortsætter:

View this post on Instagram A post shared by Restaurant Lola (@restaurantlola)

'Siden første nedlukning har Lola konsekvent fulgt regeringens anbefalinger og krav. Både for at være en ansvarlig virksomhed, men også fordi vi troede på udsigten til en kompensation, vi nu må sande aldrig kom i det omfang, vi blev stillet i udsigt'.

Restaurant Lola har siden pandemiens start måttet fyre 11 medarbejdere og kæmpet med voksende underskud.

I første omgang begæres restauranten konkurs i en reduceret udgave, og trods lukningen af selve restauranten fortsætter holdet bag salg af takeaway – derefter i fuldt flor, som de skriver.

Fremover er det også planen, at restauranten genopstår i samme rammer på Christianshavn.

Kamilla Seidler lukker restaurant Lola for nu. Foto: Oscar Scott Carl Vis mere Kamilla Seidler lukker restaurant Lola for nu. Foto: Oscar Scott Carl

Ikke desto mindre står Kamilla Seidler fast på, at konkursbegæring er den mest fornuftige, når vi kigger på nutiden, forklarer hun til Politiken.

»Det (underskud og manglende kompensation, red.) har efterladt os i en situation med voksende udgifter og ingen udsigt til indtægter, der kan matche. Derfor så vi en konkursbegæring som den mest ansvarlige løsning for at sikre, at vores kreditorer ikke lider endnu større nød på vores bekostning,« siger hun.

Kamilla Seidler er udlært kok i 2008. Siden har hun arbejdet på Geist, Søllerød Kro og været køkkenchef på Gustu i La Paz.