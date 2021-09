Han er en af de mest kendte og eftertragtede advokater i Danmark, men nu er han altså selv havnet i unåde og skal betale et stort millionbeløb tilbage til Københavns Kommune.

Ifølge en whistleblower skulle der nemlig være rod med advokaten Knud Foldschacks fonde og de penge, som fondene har fået fra Københavns Kommune. Sagen er af så alvorlig karakter, at den ene fond 'Fonden De Åbne Rum' er sat under skærpet tilsyn, der skal sørge for, at alt fremover foregår korrekt. Det skriver KøbenhavnLIV.

Og netop den fond skal betale intet mindre en 1,35 millioner tilbage. Penge som for længst skulle være tilbagebetalt.

Der er i alt tale om tre fonde,' Fonden De Åbne Rum', 'Fonden Jagtvej 69' og 'Ragnhildgadefonden', som tilhører Knud Foldschacks advokatpartnerskab 'Foldschack, Forchhammer, Dahlager og Barfod', som ifølge whistlebloweren har brugt bevilgede tilskud forkert.

Kommunen har givet tilskud til alle tre fonde. Bare i 2021 har de fået 2,8 millioner kroner. Men ifølge whistlebloweren bliver de penge, der er i overskud sat ind på fondenes opsparing, hvilket er i strid med lovgivningen, da det ikke er, hvad kommunen har bevilget pengene til. Sådan et overskud skal i stedet betales tilbage til kommunen.

Ifølge Knud Foldschack er der dog en god grund til, at pengene ikke er blevet betalt tilbage:

»Vi har søgt om at lægge de tre fonde sammen. Det er noget, der tager lang tid og kræver en masse i forhold til Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen og så videre. Derfor har der været overlap i kommunens budgetår. Så i og med, at den endelige godkendelse ikke er kommet, så har vi været nødt til at sige, at så går bevillingen tilbage,« siger han til KøbenhavnLIV.

Ifølge Københavns Kommune har fondene dog fået lov til at bruge penge til noget helt tredje, da kommunen fandt ud af, at pengene var brugt forkert. En mulighed, som kommunen ellers havde afvist kunne lade sig gøre over for fondene for bare en måneds siden. Alligevel skal 'Fonden De Åbne Rum' nu altså betale over en million tilbage.