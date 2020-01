Det undrer Per Ravn Sørensen, at den kendte stjerneadvokat Mette Grith Stage har delt et billede af sig selv i en OB-fodboldtrøje på Facebook.

Den blå-hvide trøje er en gave fra en af hendes klienter forud for en retssag om fodbolduroligheder og har begge deres navne 'Bryhl/Stage' bag på.

Hun synes selv, at trøjen er 'en sjov gimmick', og viser den frem på billedet. Det skærer dog i øjnene på Per Ravn Sørensen, som genkender klientens efternavn.

Trøjen er en gave fra den voldsdømte fodboldfan Martin Bryhl, som for to år siden overfaldt og tæskede ham til bevidstløshed på gaden i Kolding.

»Det er fuldstændig grotesk. Jeg føler, at hun som advokat gør grin med alle dem, som har været udsat for vold af Martin Bryhl,« siger Per.

Han mener, at billedet er usmageligt og sender det helt forkerte signal, når hendes klient har et langt og alvorligt synderegister.

Den 28-årige inkarnerede fodboldfan er i det danske hooliganregister og blev kendt, da han til VM i Rusland kastede med tunge ølkrus under kampen og og for ti år siden kørte en bil ind i seks fodboldfans i Horsens, hvilket udløste livslang karantæne i fodboldklubben OB. To personer blev hårdt kvæstet og var kortvarigt i livsfare efter påkørslen, som skete, efter OB tabte en superligakamp i Horsens. Martin Bryhl er senere også blevet dømt for vold flere gange.

I 2017 var det Per Ravn Sørensen, som blev slået og sparket, mens han lå ned og blev fastholdt af Martin Bryhls ven. De blev efterfølgende dømt for vold i oktober 2019, og Bryhls forsvarsadvokat var dengang ansat i Mette Grith Stages advokatfirma.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage lagde billedet ud på firmaets Favebook-side 7. januar. Det er siden blev slettet. Vis mere Forsvarsadvokat Mette Grith Stage lagde billedet ud på firmaets Favebook-side 7. januar. Det er siden blev slettet.

I første omgang ser Mette Grith Stage ikke noget problem i, at hun poserer med fodboldtrøjen, som har klientens navn bagpå.

»Jeg synes, at det er en meget sjov gimmick. Det er dog ikke en trøje, som jeg vil have på i retten, da dommeren nok ikke finder det passende,« siger hun til B.T.

Kan det risikere at sende et forkert signal, når din klient flere gange er dømt for vold, og du bærer hans navn på ryggen?

»Der er ikke noget odiøst i det, og det er ikke meningen at sende et forkert signal. Jeg har ikke tilkendegivet, at jeg hylder nogen, og mit eget navn står også bagpå,« siger Mette Grith Stage.

»Hvis nogen bliver forarget over det her, så synes jeg, at man pisker en stemning op over noget, som bare er en sjov ting.«

Jeg har talt med en, som er blevet overfaldet af Martin Bryhl, og han føler, at det er at gøre grin med ofrene.

»Det er jeg utrolig ked af, når du konfronterer mig med den oplysning. Det har på ingen måde været meningen at støde nogen. Hvis nogen føler det sådan, så vil jeg beklage det meget,« siger Mette Grith Stage. »Jeg opfatter det ikke som en hyldest af ham eller hans kriminalitet. Det handler kun om, at vi er på samme hold i den her sag.«

Efter samtalen med B.T. har Stage Advokatfirma fjernet billedet fra deres Facebook-side og igen understreget, at det var ment som en sjov og uskyldig gimmick.