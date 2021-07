»Ja, hej. En behandling mod cancer, tak.«

Sådan skrev den 49-årige Blink-182-musiker, Mark Hoppus, på sin Instagram tilbage i juni.

Det noget kølige opslag, hvor han for første gang bekræftede sin kræftdiagnose, blev dog hurtigt taget ned igen.

Men nu er der altså atter nyt fra stjernen. Det skriver Se og Hør.

På Instagram har Mark Hoppus nemlig for nylig delt en story af sig selv med et plaster og et drop i hans underarm.

Her løfter Mark Hoppus sløret for, at han afventer et meget vigtigt og afgørende svar fra sin læge. Nemlig om han er kræftfri.

Henover billedet skriver han:

»Radioaktiv, scannet og nu hjemme og drikker dagens første kop kaffe. Jeg håber og krydser fingre for, at der ikke er mere cancer.«

Også på Twitter har Mark Hoppus delt ud af sine tanker.

Apologies if I’m oversharing but it’s so surreal to think that this week I’ll take a test that may very well determine if I live or die. Thanks to everyone for the positive thoughts and encouragement. I read all your replies and it means the world to me. Thank you. I’m going — (@markhoppus) July 11, 2021

Han deler også et billede af sin tumor.

to beat this through chemotherapy or through bone marrow transplants, but either way I’m determined to kick cancer’s ass directly in the nuts. Love to you all. Let’s. Heckin. Go. pic.twitter.com/6ih3AEJq7y — (@markhoppus) July 11, 2021

Stjernen havde i flere måneder inden, at han tilbage i juni offentliggjorde sin kræftdiagnose, kæmpet mod netop kræften, men det var altså først i juni, at han valgte at dele ud om det.