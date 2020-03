Normalt er det ikke et problem for de danske sygehuse, at håndsprit bliver stjålet. Men efter coronavirussen for alvor begyndte at vise sig i Danmark med flere og flere smittede, var det pludselig virkeligheden på Bispebjerg Hospital.

I hvert fald var det nødvendigt for hospitalet at lægge en seddel ovenpå kasserne med håndsprit med teksten: OBS Folk stjæler sprit og mundbind. Skal blive her!

»Der er tale om udstyr fra hospitalet. I dette tilfælde værnemidler, der blandt andet bruges til operationer,« fortæller Anne Jastrup, hospitalsdirektør på Bispebjerg Hospital.

Da hospitalet ikke ved, om det er sundhedspersonale eller patienter, der har stjålet af værnemidlerne, har de nu måtte beskytte sig mod yderligere tyveri.

Derfor har hospitalet valgt at låse håndsprit og mundbind inde i et andet lokale.

»På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvordan covid-19 vil udvikle sig i Danmark, men vi træffer de fornødne foranstaltninger til også at kunne håndtere, at situationen med smittede og syge udvikler sig yderligere. Herunder at sikre beholdningen af værnemidler, der er nødvendige i patienthandlingen,« fortæller Anne Jastrup​.

Heldigvis er det ikke i sådan et stort omfang, at hospitalet ikke har værnemidler nok til at gennemføre for eksempel operationer, men det er stadig alvorligt.

Derfor er det nu enkelte personer, der står for udleveringen af håndsprit og mundbind til personalet.