Hun stjal en buste og smed den i havnen. Nu har Katrine Dirckinck-Holmfeld fået bevilget offentlig støtte til at udstille den. Det skriver Weekendavisen.

Katirne Dirckinck-Holmfeld blev ellers i 2020 bortvist fra sin stilling som institutleder på Kunstakademiet, da det kom frem, at hun som et led i undervisningen havde fjernet en buste af kong Frederik V fra Charlottenborgs festsal og smidt den i Københavns havn.

Nu har kunstneren fået bevilget 35.000 kroner i offentlig støtte bevilget fra Kunstfondens Projektstøtteudvalg for Billedkunst for udstillingen 'Rematerialisations'.

I sin støtteansøgning kalder Katrine Dirckinck-Holmfeld selv busten for udstillingens 'center-piece'.

Katrine Dirckinck-Holmfeld blev i oktober tiltalt for groft hærværk, og ifølge anklageskriftet er skaden gjort op til 44.350 kroner. Sagen er endnu ikke indledt ved retten.

Er det ok, at der bliver bevilget 35.000 i offentlig støtte til en udstilling af den meget omtalte buste?

Dertil kommer, at Akademiraadet, som ejer busten, kræver erstatning af Katrine Dirckinck-Holmfeld, og herfra lyder meldingen overfor Weekendavisen, at kunstneren ikke skal regne med at få lov til at låne den til en udstilling.

»Busten forbliver i depot indtil retssagen, og jeg kan bestemt ikke forestille mig, at vi nogensinde ville udlåne den til nogen, som har ødelagt den,« lyder det fra Akademiraadets forkvinde Merete Ahnfeldt-Mollerup.

Hverken Projektstøtteudvalgets leder Jakob Fenger eller Katrine Dirckinck-Holmfeld selv har ønsket at lade sig interviewe af Weekendavisen, oplyser man.