Efter en tur i skoven opdagede 4-årige Fridas forældre, at tre små flåter havde bidt sig fast i hendes nakke og bag det ene øre.

De fjernede dem med det samme og holdt øje med, om der kom røde ringe omkring dem. Det var, hvad de huskede, tegnet på den frygtede sygdom borrelia.

Da der ingen røde ringe kom, så tænkte hverken Fridas far eller mor, Stine Riber Køhling, videre over flåterne. Lige indtil Fridas moster kom forbi i sidste uge.

»Man ser det ikke selv, fordi det sker så gradvist, men hun kunne se, at den ene side af Fridas ansigt hang lidt,« fortæller Stine Riber Køhling.

Den ene side af Fridas ansiget var nærmest helt lammet. Foto: Privatfoto

Da de bad Frida om at blinke, kunne de se, at hun havde meget svært ved at lukke det venstre øje. Det var den pågældende dag cirka tre måneder siden, hun blev bidt af flåten.

Stine Riber Køhling huskede så, at hun faktisk havde lagt mærke til, at Frida på det seneste var blevet mere træt og havde klaget lidt over smerter i nakken.

De ringede til vagtlægen og få timer efter var de på Aabenraa Sygehus. Frida havde fået borrelia.

»Jeg blev vildt forskrækket - det er ikke særlig sjovt, at der kan gå så længe uden man opdager noget,« siger hun.

Frida mangler i dag en uge af sin penicillinkur, som hun hver dag får via drop på hospitalet. Foto: Privatfoto

Fordi Frida havde haft sygdommen i op til tre måneder, så kunne den ikke behandles med en almindelig penicillinkur, hvor man tager piller i en periode. Derfor har hun den seneste uge fået antibiotika via drop, og det skal hun have en uge mere.

Desuden var man nødt til at tage en rygmarvsprøve, som Frida klarede helt uden bedøvelse.

»Det gjorde ondt på hende, og hun har ligget ned lige siden,« siger Stine Riber Køhling og fortsætter:

»Hun er så småt begyndt at ville lege igen, men hun har døjet meget med træthed og hovedpine.«

Stine Riber Køhling valgte efter oplevelsen at dele historien om sin datter på sin Facebook-profil.

Det var vigtigt for hende at advare andre, der som hende selv troede, at det blot var de røde ringe, man skulle kigge efter.

Opslaget er i skivende stund delt mere end 13 tusind gange.