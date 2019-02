24-årige Stine Maach er ikke begejstret for udsigten til, at politikerne på Christiansborg tilsyneladende er klar til at sende en milliardregning hendes vej.

For hvis Socialdemokraternes forslag om differentieret pensionsalder bliver til lov, skal der findes tre milliarder årligt i statskassen, og de penge skal den statskundskabsstuderende og andre unge, der står på tærsklen til arbejdsmarkedet, være med til at betale.

»Jeg er bekymret hver gang, der skal findes penge til noget nyt, og jeg kunne godt være bekymret, hvis de så skærer i uddannelse, som det er set tidligere,« siger hun og fortsætter:

»Jeg synes, det er voldsomt at bruge de her penge, fordi systemet egentlig fungerer fint i dag, hvor du kan få ret til førtidspension, hvis du er særligt nedslidt. Det er unødvendigt at lave det om,« siger Stine Maach, der er formand for Syddanske Studerende, men udtaler sig på egne vegne.

Er det en god ide at lade danskere gå på pension, hvis de har arbejdet i over 40 år - uanset om de er nedslidte eller ej?

Hendes bekymring kommer, efter et flertal i Folketinget med S og DF i spidsen vil tvinge regeringen til at forhandle om en differentieret pensionsalder, så udvalgte grupper kan gå på pension før andre.

Hvad modellen vil ende med, skal ifølge S-formand Mette Frederiksen udarbejdes efter et valg i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

Et klart kriterium for en tidligere pension kunne være, hvis man har arbejdet i over 40 år.

'Vi foreslår en ny ret til tidlig folkepension. Det er første skridt til at sikre en mere værdig tilbagetrækning. Det er et nybrud, at pensionsalderen i Danmark dermed ikke vil være ens for alle. At dem, der er nedslidte eller har været længst tid på arbejdsmarkedet, kan gå på pension tidligere end andre. Men vi synes, det er mere retfærdigt på den måde,’ lyder forslaget.

Mette Frederiksen (S) får opbakning fra Kristian Thulesen Dahl (DF) til pensionsforslaget. Arkivfoto Vis mere Mette Frederiksen (S) får opbakning fra Kristian Thulesen Dahl (DF) til pensionsforslaget. Arkivfoto

20-årige Malte Sauerland-Paulsen er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Han er bekymret for, at regningen til de kommende arbejdstagere kan blive i form af besparelser på uddannelse.

Han understreger, at han udtaler sig på egne vegne.

»Helt overordnet vil jeg sige, at jeg er en stolt skattebetaler, der er med til at finansiere uddannelsessystemet og at folk kan gå på pension. Det er problematisk, at der er en pensionsalder, der er så høj, at nogle måske dør, inden man er færdig på arbejdsmarkedet.«

20-årige Malte Sauerland-Paulsen er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. PR-foto Vis mere 20-årige Malte Sauerland-Paulsen er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. PR-foto

»Men man skal huske på, at uddannelse hjælper til, at folk lever længere og bedre liv, så hvis man skærer på uddannelse, ender man med at folk bliver tidligere nedslidt og må gå tidligere på pension,« siger han.

Omvendt har den 20-årige murerlærling Maja Mørk en større betalingsvilje og forståelse for forslaget.

Hun er formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation, men udtaler sig også kun for egen regning.

Med mange år foran sig med fysisk krævende arbejde mener hun, at både hende selv og hendes kolleger skal kunne træde tilbage fra arbejdsmarkedet efter 40 års slid.

Den 20-årige murerlærling Maja Mørk er formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation. Privatfoto Vis mere Den 20-årige murerlærling Maja Mørk er formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation. Privatfoto

Det er mest solidarisk, lyder det.

»Jeg synes, at man har hævet pensionsalderen for drastisk. Havde man ikke det, havde vi ikke stået i den her problematik,« siger hun og fortsætter:

»Det er en ok tanke at give mulighed for at gå tidligere på pension, når nu man har fjernet efterlønnen. Jeg forventer at blive nedslidt og når måske kun at få et par år på pension, fordi jeg ikke kommer til at leve så længe, så jeg vil gerne være med til at dække regningen,« siger hun.

29-årige Sissel Sørensen, der er faglig sekretær i Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS), bakker også op om forslaget om ret til tidlig folkepension.

Sissel Sørensen, 29 år, er faglig sekretær i Pædagogstuderendes Landssammenslutning. PR-foto Vis mere Sissel Sørensen, 29 år, er faglig sekretær i Pædagogstuderendes Landssammenslutning. PR-foto

»I PLS synes vi, at menneskers liv er mere værd end vækst, og derfor synes vi, at det er vigtigt at se på at få pensionsalderen ned. Specielt synes vi, at det bør være fleksibelt for de grupper, som oplever en høj grad af nedslidning på arbejdspladsen.«

For Sissel Sørensen handler det om, at alle de kommende pædagoger får mulighed for et godt liv, når de når pensionist-alderen.

»Det er samme princip som eksempelvis uddannelsessystemet og sundhedsvæsnet. Her betaler man også til den fælles kasse, så alle har mulighed for at få et godt liv. Det er kernen af et velfærdssamfund,« siger hun og fortsætter:

»Det kan ikke passe, at pædagoger skal være på arbejdsmarkedet til de er 70 år, når de hver dag udsættes for støj, stress, dårlige normeringer og mange løft,« siger hun.