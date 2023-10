Det var en glad Stine Brems Mørcholdt, der mandag eftermiddag kom gående på Nettos parkeringsplads i Odder.

Datterens tur hos optikeren var overstået, dagens handletur klaret og foran hende stod den 48-årige kvindes tre uger gamle elbil parkeret med et fyldt batteri.

Humøret ændrede sig dog markant, da hun hev Clever-stikket ud af bilen, satte sig ind i bilen og kørte afsted.

»Jeg når at køre få meter, før der kommer en voldsom lyd. Det undrer mig, og jeg kigger ud for at se, om jeg har glemt at 'lukke dækslet' til stikket, men det har jeg ikke. Så jeg prøver at køre videre, indtil lyden bliver meget højere efter 50 meter,« fortæller Stine Brems Mørcholdt.

Stine holder ind til siden og ringer til sin bedre halvdel.

»Jeg er punkteret,« lyder den nedslående melding fra hans kone, men for en sikkerheds skyld beder han hende kiggede lidt nærmere på bilens dæk.

Og det er dér, at sagen tager en lettere speciel drejning.

Ved nærmere inspektion opdager Stine nemlig et lille stykke metal i det ene dæk, og da hun trækker det ud, får hun sig et mindre chok.

»Det er en lille stålplade med en spids syl i. Det ser meget hjemmelavet ud, og så kan jeg selvfølgelig godt fornemme, at det ikke er helt tilfældigt,« siger hun.

Stine Brems Mørcholdt blev udsat for hærværk, da hun åbenbart havde haft sil elbil holdende i for lang tid. Det mente en ukendt gerningsmand tilsyneladende. Vis mere Stine Brems Mørcholdt blev udsat for hærværk, da hun åbenbart havde haft sil elbil holdende i for lang tid. Det mente en ukendt gerningsmand tilsyneladende.

Mistanken bliver dog først for alvor bekræftet, da den 48-årige kvinde opdager en lille, sirligt foldet seddel, der er sat i klemme ved vinduesviskeren.

På sedlen står der:

»Flyt din bil når den er færdig!!!«

I det sekund falder alt på plads hos Stine, der bliver oversvømmet med en syndeflod af negative tanker.

Hun er blevet udsat for hærværk, fordi en ukendt gerningsmand tilsyneladende mener, hun har haft sin elbil holdende ved stikket i for lang tid.

»Jeg bliver sur, irriteret og virkelig frustreret. Hvad er det for en ubehagelig - ja, og ulovlig - reaktion?,« spørger hun.

Og så er Stine egentligt også uforstående over for den ukendte gerningsmands kritik.

Da hun stak sit Clever-kabel ind i bilen, fik hun nemlig oplyst, at en fuld opladning ville være klaret på én time og 25 minutter.

Og da hun kom ud til sin bil igen, var der gået én time og 20 minutter.

»Jeg er med på, at man ikke skal blokere en lader og have en vis kultur omkring det her, men jeg har jo ikke holdt der en hel dag - overhovedet ikke. Så jeg synes, det er en enorm og ubehagelig reaktion,« siger Stine, der har anmeldt hærværket til politiet.