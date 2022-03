Plusbus-projektet ved Sohngårdsholm har ligget stille i snart fire måneder.

I november gik byggefirmaet Barslund, som stod for dette projekt, konkurs.

Kommunen har ikke kunne komme videre med projektet før konkursboet er blevet opgjort, og det er det altså ikke endnu.

I al den tid har det fortsat været forbudt at køre på vejen, selvom der intet byggeri er foregået.

Det skaber frustration for mange aalborgensere, fordi vejen blandt andet er hjemsted for Aalborg friskole, Aalborghus Gymnasium, et botilbud, flere supermarkeder og leder ned til et af byens mest befærdede kryds - nemlig TH Sauers Vej og Sohngårdsholmsvej.

Derfor er en del også begyndt at se stort på, at vejen egentlig er lukket af for trafik, og at et skilt viser, at der ingen kørsel må være.

»Jeg cykler på vejen hver dag, og på det seneste kan jeg se, hvordan flere altså vælger at ignorere skiltet,« siger John Straszek, som dagligt svinger sig op på jernhesten for at komme hen til ældresagens golfbane, hvor han er frivillig leder.

Jonas Manøe, som er købmand i den lokale Rema 1000, der ligger på den afspærrede strækning, har også bemærket bilisterne, som dog er forsvindende få sammenlignet med inden projektets start. Og det kan mærkes på omsætningen.

»Siden det her vejarbejde startede for et år siden, har jeg mistet et tocifret millionbeløb i omsætning og været nødt til at sige farvel til en masse ansatte,« fortæller Jonas Manøe til B.T.

I alt har han måttet afskedige fem fastansatte og mere end 10 ungarbejdere. Særligt de seneste måneder har været frustrerende for købmanden.

»Jeg har haft fat i kommunen flere gange for at høre, om man ikke kunne få vejen åbnet, mens der ikke bliver arbejdet, men det har ikke kunnet lade sig gøre,« siger Jonas Manøe, som altså kæmper med at holde skindet på næsen.

»Vi er virkelig skåret ind til benet, og os, der stadig er tilbage, skal løbe ekstra stærkt. Det er svært, og vi håbede jo, at arbejdet ville have været færdigt til juni, men sådan bliver det jo ikke nu,« siger købmanden, som flere måneder har måttet bruge sin egenkapital til at dække lønninger.

Da projektet gik i stå, manglede der stadig seks-syv måneders arbejde, før etapen ved Sohngårdsholm ville stå færdigt. Så selv når arbejdet bliver taget op igen, kan Jonas Manøe se frem til mange måneder med nedsat omsætning.

»Vi håber, at det snart kommer i gang og bliver færdigt, så Aalborg kan få sin indfaldsvej igen, og vi kan få vores butik tilbage. Det var en rigtig fornuftigt forretning inden det her,« siger Jonas Manøe.

Niels Bresemann Jensen, projektchef for Plusbus ved Aalborg Kommune understreger, at de er ærgerlige over, at projektet står stille, og at de arbejder på højtryk for at få det i gang igen. Han forventer at kunne melde noget mere konkret ud om tidshorisonten onsdag 9. marts.