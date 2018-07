En erstatning på 225.000 kroner plus renter. Det skal den 40-årige stilladsarbejder Jesper Ronge Nielsen have fra sin tidligere arbejdsgiver, firmaet Cito A/S. Det ligger fast, efter at Vestre Landsret har idømt virksomheden erstatningsansvaret for den arbejdsulykke, som den jyske stilladsarbejder blev udsat for i 2014, skriver Fagbladet 3F.

Dermed har landsretten ændret byrettens frifindelse af firmaet Cito A/S, der blandt andet udlejer stilladser, lifte og skurvogne fra seks afdelinger i Midt- og Vestjylland.

Landsretten har tilkendt Jesper Ronge Nielsen erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste og pension samt svie- og smerte.

Ulykken skete 25. april 2014, hvor Jesper Ronge Nielsen og tre kolleger var i gang med at tage et stillads ned. De bar dele fra stilladset ned til ladet af en lastbil. Stilladsarbejderne brugte en gangbro bestående af to stilladsdæk, der lå ved siden af hinanden. Jesper Ronge Nielsen havde afleveret noget fra stilladset på ladet af lastbilen og skulle gå tilbage ad gangbroen. Det ene stilladsdæk vippede, og stilladsarbejderen faldt ned på jorden. Stilladsdækket landede oven på Jesper Ronge Nielsen, der fik et brud på bækkenet.

I februar 2016 frifandt Retten i Viborg firmaet Cito A/S med den begrundelse, at 3F ikke havde bevist, at årsagen til ulykken var en fejlmonteret gangbro.

Men den afgørelse har Vestre Landsret altså nu omgjort.

”Idet det er uomtvistet, at et korrekt monteret dæk ikke vil kunne vippe og falde ned, når man træder på det, er det herefter bevist, at den eller de personer, der monterede det pågældende dæk, har handlet ansvarspådragende,” skriver landsretten i dommen.

Landsretten skriver videre, at en arbejdsgiver ifølge loven hæfter for sine ansattes ansvarspådragende fejl. Også i de tilfælde, hvor det ikke sikkert kan fastslås, hvem af de ansatte, der har begået fejlen.

Jesper Ronge Nielsen er meget tilfreds med landsrettens afgørelse:

- Det er rigtigt godt. Jeg er meget glad for dommen. Det har været en lang proces, og du skal have en stærk psyke for at stå sådan noget her igennem, siger han og roser sin fagforening for stor støtte i sagen.

Fagbladet 3F har forgæves forsøgt at få kommentarer fra direktøren for udlejningsfirmaet Cito A/S, Morten L. Larsen.

Under sagen vurderede Cito A/S, at arbejdsulykken alene var Jesper Ronge Nielsens fejl, eller at den måtte betragtes som et hændeligt uheld.

Firmaet fremførte også, at den erfarne stilladsarbejder udviste ”stor uforsigtighed” ved ikke selv at tjekke, at gangbroen var opsat korrekt, inden arbejdet gik i gang. Som følge af egen skyld skulle en erstatning sættes ned eller helt bortfalde, mente firmaet.

Jesper Ronge Nielsen havde forud for arbejdsulykken arbejdet i stilladsbranchen i knap 20 år. Men det satte ulykken en stopper for.

- Jeg har altid arbejdet og altid været glad for at arbejde. Det er hele mit liv, der er vendt på hovedet. Det er svært. Og det har også været en kæmpe udfordring for mit parforhold. Når du har smerter hele tiden, så skal der ikke så meget til, før du bliver sur, siger Jesper Ronge Nielsen.

3F Viborg vil efter den nye dom også rejse krav om erstatning til medlemmet for tab af erhvervsevne.