Vil du have et job som stilladsarbejder i Århus, skal du melde dig ind i Århus Stilladsarbejderklub og fagforbundet 3F.

Sådan er reglerne i branchen i Århus - også selvom sådanne krav er i mod lovgivningen.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Budskabet stammer fra formanden for Århus Stilladsarbejderklub, Jacob Jespersen, og han begrunder det ‘tvungne medlemskab’ med, at det hos dem er afgørende, at de kan fastholde et stærkt fællesskab, som kan fastholde arbejdsvilkårene.

Har du ved en jobsamtale oplevet, at valg af en særlig fagforening blev opstillet som krav for ansættelsen, hører vi gerne fra dig på 1929@bt.dk.

»Det er sket et par gange, at en nyansat har sagt nej til at melde sig ind i stilladsarbejderklubben. Så rejser alle medlemmer af klubben sig og går. Så er det op til arbejdsgiveren at vælge mellem den ny og ikke-organiserede ansatte og resten af flokken. I stilladsbranchen holder vi fast i vores fælles beslutning om, at alle er medlemmer af den samme fagforening. Det er vores beslutning, og den kommer hverken lovgivning, Liberal Alliance - eller for den sags skyld 3F - til at lave om på,« siger formand Jacob Jespersen til Århus Stiftstidende.

Historie kommer i kølvandet på sagen om 3F i Kastrup, hvor en vikar via en lydoptagelse afslørede, at to medlemmer af SAS Ground Handlings - den ene var næstformanden - forsøgte at true ham til at melde sig ind i 3F Kastrup. Det modsatte vikaren sig dog, hvilket bl.a. førte til, at bagageportørerne valgte at nedlægge arbejdet, da vikaren skulle på arbejde 6. september.

Jacob Jespersen har ikke hørt lydoptagelsen fra vikaren i Kastrup Lufthavn, men han er sikker på, at man i mange brancher lægger pres på nyansatte for at få dem til at tilslutte sig en bestemt fagforening.