'Tryk avler modtryk..'. 'Tak for i dag, brødre'. 'Fucking stolt af jer, drenge.'

Det skorter ikke med opbakning til den store gruppe af danske stilladsarbejdere, som mandag var i en ophedet konflikt på Nørrebro.

På sociale medier bakker stilladsarbejdere på tværs af landet hinanden op, efter aktionen, der var rettet mod litauere på en byggeplads på Lundtoftegade, udviklede sig voldsomt.

Et enormt stillads blev væltet ned over nogle skurvogne på byggepladsen. I skurvognene sad en række litauere, hvis opsætning af stillads er omdrejningspunkt i sagen.

Der findes mange tilkendegivelser af mandagens hærværk.

Følelserne er fortsat udenpå tøjet dagen efter på Facebook-siden Stillads Danmark, hvor aktionen hyldes.

'Tak for i dag, brødre'

'Jeg er ked af, jeg ikke var der og støttede jer'

'Jeg elsker de der aktioner'

'Tak for en god dag, venner'

'Tryk avler modtryk'

Jeff D. Falkenberg optræder flittigt i kommentarfeltet. Han står blandt andet bag kommentaren om at, 'tryk avler modtryk', og var selv med til aktionen mandag.

Samtidig er han medlem af Stilladsarbejdernes Brancheklub og herunder en del af uddannelsesudvalget for stilladsarbejdere.

Han fortæller, hvorfor så mange af hans kollegaer er vrede og hylder aktionen.

Her ses en række kommentarer fra Facebook-gruppen 'STILLADS DANMARK'. Selve opslaget er videoklip fra TV 2 News, der omtaler episoden, hvor et stillads blev væltet.

»Jeg er træt af, at vi stilladsarbejdere får sådan en hård medfart på sociale medier og i aviserne. Vi er blevet slået rigeligt på, og det er folk ved at være trætte af. Derfor er jeg så aktiv,« siger Jeff D. Falkenberg.

Han mener, at de litauiske arbejdere på byggepladsen på Lundtoftegade selv fremprovokerede de voldsomme optøjer, der kulminerede med, at det enorme stillads blev væltet.

»Vi troede egentlig, at vi havde fået lukket ned for det ulovlige arbejde på byggepladsen i weekenden, men så sker det her overfald på en af vores kammerater, som er derude for at tage billeder søndag. En fra Dansk Elforbund får også nogle på hovedet, og en tredje person må stikke af.«

»Det vil vi ikke finde os i, så derfor troppede vi op i går (mandag, red.). Og da vi kommer frem, står nogle af litauerne på pladsen. I stedet for at gå deres vej, begynder de at bevæbne sig med ting, og de kaster den første sten,« forklarer Jeff D. Falkenberg.

Op mod 300 stilladsarbejdere er samlet for at markere deres utilfredshed med forholdende på en byggeplads i området ved Lundtoftegade på Nørrebro, mandag den 2. december 2019. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Herfra udvikler sagen sig voldsomt.

Blandt andet væltes en hvid Porsche på taget. Netop den Porsche tilhører ifølge Jeff D. Falkenberg byggeherren på stedet. Og netop ud fra den Porsche steg en række af de personer, som i weekenden overdængede Jeff D. Falkenbergs kollegaer, forklarer han.

Er det okay, at det udvikler sig voldeligt mandag?

»Nej, det er det selvfølgelig ikke. Og det er pisse ærgerligt, at vi skal fremstilles som bøller. Men når nogen overfalder vores kollegaer, så reagerer vi.«

Men det kunne I vel have gjort uden at ty til vold?

»Det er første gang, vi står i en situation som den her, hvor en af vores kollegaer bliver overfaldet, og de samtidig begynder at kaste ting efter os. Og derfra udvikler det sig bare.«

Hvis du vidste det, du ved nu, at det udviklede sig så voldsomt, havde du så gjort det hele igen?

»Hvis en af mine kollegaer var blevet overfaldet, og de så angriber mig og mine kollegaer, som det var tilfældet her ... Så havde jeg gjort det igen,« siger Jeff D. Falkenberg.