På dele af Regionshospitalets i Randers må personalet og patienter ikke drikke vandet.

En stikprøvekontrol har nemlig afsløret, at der er kolibakterier i vandet.

Det skriver TV2 Østjylland.

Det er i en vandhane på hospitalets bygning C, at det forurenede drikkevand er fundet.

Hospitalet har ud fra et forsigtigshedsprincip besluttet, at drikkeforbuddet gælder weekenden over.

Der bliver taget nye prøver at vandet i løbet af fredagen.