Sygdommene spreder sig som en steppebrand i disse tider, og derfor er behovet for smertestillende til både børn og voksne i den grad voksende.

Problemet er dog, at man ikke kan sige det samme om de stikpiller, som børnene skal tage.

Mængden af Panodil Junior-stikpiller er nemlig det modsatte af voksende på grund af en forsyningskrise, og intet peger på, at det vil ændre sig de næste par måneder.

Derfor kommer Lægemiddelstyrelsen nu med en opfordring til børnefamilierne rundt i landet.

Sagen er nemlig den, at der findes flydende Panodil til babyer og børn, og at der ingen problemer er med at få den type på hylderne.

Af samme grund opfordrer Lægemiddelstyrelsen familierne til at benytte sig af den flydende Panodil, hvis det er muligt.

»Det er rigtig vigtigt, at vi i den her situation har fokus på at begrænse forbruget mest muligt, og det er derfor en appel til alle danske børnefamilier om at bruge de flydende smertestillende lægemidler, så vidt det er muligt, så stikpillerne er forbeholdt de børn, der rent faktisk ikke kan bruge andre alternativer,« siger sektionsleder hos Lægemiddelstyrelsen, Mette Veje, til TV 2.

Det er for nogen forældre umuligt at få deres børn til at indtage den flydende mikstur, som enten bliver spyttet ud eller efterfølgende kastet op.

Derfor har der på enkelte Facebook-grupper spredt sig en form for desperation, hvor forældre, der ikke har kunnet få fat i stikpillerne, søger andre måder at få smertestillende i deres barn.

B.T. talte i den forbindelse tirsdag med en børnelæge, der rådgav forældrene i, hvad man må og ikke må.

Lægemiddelstyrelsen oplyser også til TV 2, at man er i kontakt med udlandet for at få sendt de eftertragtede stikpiller til Danmark.