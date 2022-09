Lyt til artiklen

Symptomerne, der kan komme til udtryk i koncentrationsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet, viser sig oftest før syvårsalderen.

Men den seneste tid har markant flere voksne fået øjnene op for, at de har brug for medicin mod adhd. En stigning, som eksperter forventer kun vil fortsætte.

Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift og henviser til tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Målt på antallet af danskere, der tager medicin for adhd, var på 71.335 i 2021.

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, hvor man har de typiske symptomer: koncentrationsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet. ADHD kaldes også for hyperkinetiske forstyrrelser. Børn, unge og voksne med ADHD har en forstyrrelse i hjernens funktioner vi benytter os af, når vi skal prøve at forstå og løse problemer, planlægge og skaffe os overblik. Hvilke udfordringer giver det at have ADHD? Problemer med at skabe overblik og struktur

Vanskeligheder med at planlægge aktiviteter (fx. hvornår på dagen skal jeg til fritidsaktiviteter, hvor lang tid før skal jeg gå hjemmefra for at nå at være et bestemt sted på et givet tidspunkt mm.)

Forringet arbejdshukommelse (som giver problemer med at huske flere ting ad gangen og dermed at planlægge og strukturere)

Dårlig tidsfornemmelse Kilde: Sundhed.dk

Og alene det sidste år, er der sket en dobbelt så stor stigning, som i det foregående år.

Udviklingen er især tydelig blandt voksne mellem 18 og 44 år, hvor antallet steg med 20 procent fra 2020 til 2021. Og hvad der er iøjnefaldende, er, at antallet af kvinder mellem 25 og 44 år er steget med 30 procent på et år.

At det netop er i 'coronaåret,' at antallet af eksploderet, kommer ikke bag på direktøren i adhd-foreningen, Camilla Lydiksen.

Til Sundhedspolitisk Tidsskrift forklarer hun nemlig, at de udfordringer, som mennesker med adhd kæmper med i forhold til eksempelvis planlægning, struktur og familieliv bliver forstærket i en tid, hvor hjemmearbejde og restriktioner var vilkårene.

»Vi fik mange, mange flere henvendelser end vi plejer fra mennesker, som bare havde det så dårligt. Så for mig giver statistikkerne god mening,« fortæller Camilla Lydiksen til mediet.