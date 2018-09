Antallet af svindelsager med kontaktløse betalingskort i forretninger er næsten fordoblet på et år, viser tal fra Danmarks Nationalbank.

I andet kvartal af 2018 skete 65 procent af alle sager om svindel med betalingskort i butikker med kontaktløse kort.

»Det er en konsekvens af, at udbredelsen af kontaktløse kort har taget fart. Langt flere betalinger sker kontaktløst, og dermed også en større del af misbruget,« forklarer Rasmus Kofoed Mandsberg, Senior Economist hos Nationalbanken.

»Men det er også blevet lettere at svindle med kontaktløse kort, fordi du kun skal bruge kortet. Du skal ikke bruge koden for at misbruge det for små beløb.«

Fakta Antal svindelsager med kontaktløse kort Antal sager i andet kvartal, 2017: 1.256 Antal sager i andet kvartal, 2018: 2.339

Svindel med kontaktløse kort sker dog for mindre beløber end i de tilfælde, hvor svindlerne har pinkoden.

Gennemsnitligt svindles der for 189 kroner med kontaktløse kort, mens svindel med brug af chip gennemsnitligt løber op i 2.194 kroner.

»Fordi der er et loft på 350 kroner inden pinkoden skal tastes, er misbruget forsvindende lille med de kontaktløse kort. Kontaktløse kort bidrager til sikrere betalinger, da kunden på intet tidspunkt slipper kortet,« siger Rasmus Kofoed Mandsberg.

Svindel med betalingskort i butikker løb op i 3,2 millioner kroner i perioden.