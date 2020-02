Det er fristende at tage skiferien i uge 6, når den er halvt så dyr som den i uge 7. Eller at sige ja til bedsteforældrenes tilbud om en to ugers tur til Caribien midt i november.

Men der er ét problem. Uge 6 eller midten af november ligger midt i skoleåret, og som forælder er det meningen, at dine børn skal nyde varme himmelstrøg eller gode skipister i de mange uger, der allerede er sat af til ferie.

Alligevel kan Politiken i dag fortælle, at 58 procent af forældrene til 6-16-årige elever nemlig mindst én gang har holdt ferie med deres børn uden for de årlige skoleferier, og at 34 procent har gjort det flere gange.

Det er konklusionen fra en undersøgelse, der er foretaget af Voxmeter for Momentum for Kommunernes Landsforening, og hvor 1.020 forældre har deltaget.

Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen, fortæller, at han slet ikke er overrasket over KLs undersøgelse, og at det er noget, som allerede er blevet italesat blandt hans kollegaer.

»Det er noget, som vi har talt om, for vi har set en stor stigning. Det er bekymrende,« understreger han.

Er det i orden, når forældrene tager deres børn ud at rejse uden for skoleferierne?

Selvom man som forælder sandsynligvis tænker, at 'en eller to uger ikke kan skade det store', så er det en forkert tankegang, gør Claus Hjortdal klart.

»Det er noget mentalitet i det, og jeg kan godt forstå, at det kan være svært eksempelvis at sige nej til en gratis tur med forældrene, men det er bare mere i det. Nogle børn kan ikke holde til det,« siger formanden og fortsætter:

»Der kan ske meget, når man er væk. Måske kommer der en ny elev, eller måske bliver klassen rystet sammen på en ny måde. Det kan være svært at komme tilbage til.«

Og så er der også det faglige.

I uge 6 er der et nationalt fokus på seksualundervisning, og det er slet ikke usandsynligt, at det derfor bliver et tema til sommerens eksaminer.

Problemet er dog, at mange forældre vælger den billigere skiferie i uge 6, og at flere elever - ifølge Claus Hjortdal - derfor ender med at misse en uges skolearbejde, der »nærmest er umuligt at indhente«.