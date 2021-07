Det svenske politi kunne godt bruge virkelighedens svar på kriminalkommissær Barnaby i disse dage.

Over sundet har man nemlig særdeles svært ved at knække koden for de over 100 stenangreb, der primært har været rettet mod danske bilister.

Politiet melder nu om 108 anmeldelser, hvor den seneste knytter sig til et tilfælde i torsdags.

Er du blevet angrebet på E65 de seneste uger? Så vil B.T. meget gerne tale med dig. Skriv på sebj@bt.dk eller 31106279.

Efter B.T. i begyndelsen af juni berettede om de mange angreb, var der en længere periode uden flyvende sten på E65, men nu er gerningsmanden eller mændene altså begyndt igen.

Men hvordan kan angrebene fortsætte, når det svenske politi er i højeste beredskab?

Det spørgsmål stiller B.T. i dag vores naboers ordensmagt.

Mange undrer sig over, at de her stenangreb kan blive ved med at fortsætte, og at I ikke får det stoppet? Forstår du den undren?

»Ja, det gør jeg, men det er svært. Vi arbejder på en lang strækning, og når man beslutter sig for at kaste en sten, går det meget hurtigt,« siger politiinspektør Ewa-Gun Westford fra politiet i Skåne.

Sådan så forruden ud, efter at Carsten Petersen og hustruen var blevet ramt af en sten eller en anden genstand. Foto: Privatfoto Vis mere Sådan så forruden ud, efter at Carsten Petersen og hustruen var blevet ramt af en sten eller en anden genstand. Foto: Privatfoto

Der har nu været over 100 anmeldte stenangreb. Har I nogen mistænkte?

»Nej, det har vi desværre ikke.«

Men hvad gør I så? Er I klar med nye tiltag eller værktøjer?

»Det kan jeg jo ikke sige så meget om, men her til morgen havde vi et møde, hvor vi gennemgik en masse ting. Problemet er, at mange politibetjente går på ferie nu, så der er en del overlevering.«

Har I overvejet en dusør? Hvis I ingen mistænkte har, kan det være, at der er en lokal, som ligger inde med et vigtigt tip?

»Nej, det har vi slet ikke talt om. Det må jeg indrømme. Det har ikke været oppe at vende, og det gør vi ikke så ofte.«

Det danske politi benytter sig sommetider af muligheden, når det virker til, at man er på bar bund, som I også er her?

»Vi er godt nok naboer, men vi er også to forskellige lande, og vi gør tingene forskelligt. Jeg kan huske, at vi har udlovet en dusør i forbindelse med Olof Palme. Ellers bruger vi det ikke rigtigt.«

Her er en af de sten, der er blevet kastet ind i en dansk bilists bil. Foto: Privatfoto Vis mere Her er en af de sten, der er blevet kastet ind i en dansk bilists bil. Foto: Privatfoto

Hvad med motivet? I har nu arbejdet med sagen i over en måned. Har I lagt jer fast på et motiv?

»Selvom det er svært at forstå, kan der være mange grunde til, at man ikke kan lide danskere, så vi tør ikke lægge os fast på et.«

Vi får mange henvendelser fra danskere, der er frustrerede over, at de skal være nervøse for at krydse Sverige. Forstår du det?

»Ja, det gør jeg da. Vi kunne også se i fredags, at der var meget færre danskere på E65 end normalt. Så der er helt klart nogle, der tager alternative ruter eller bliver hjemme.«

Er I også frustrerede?

»Vi er meget frustrerede. Vi vil meget gerne finde den eller de skyldige,« slutter Ewa West-Gunford.

B.T. har talt med adskillige danskere, der er blevet ramt af sten, møtrikker eller andre genstande helt tilbage i april, men det svenske politi efterforskede først sagen i begyndelsen af juni.