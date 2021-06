Den seneste uge har flere og flere danskere berettet om at være blevet ramt af flyvende sten eller metalobjekter på vej til eller fra Bornholm.

Og nu fortæller svensk politi, at man er oppe på 75 anmeldelser.

»Nu har vi kigget på alt fra skriftlige til mundtlige anmeldelser, og vi er totalt oppe på 75. Vi har også talt med rigtig mange af dem, og det kommer vi til at fortsætte med,« fortæller Ewa Gun-Westford, der er pressetalsmand hos det svenske politi.

I fredags havde politiet modtaget 60 anmeldelser, men de 15 nye anmeldelser ligger heldigvis længere tilbage.

Med andre ord: Det seneste noterede stenangreb fandt stadig sted onsdag aften.

»Der var jo en mand, der blev ramt på E6 onsdag aften. Det er det sidste, som vi har registreret,« siger Ewa Gun-Westford.

Der har dog været en par anmeldelser om de samme stenangreb i løbet af weekenden, men de har vist sig ikke at være relaterede.

»En af dem kørte direkte til politiet, men der kunne vi konstatere, at det ikke var et lignende angreb,« siger pressetalsmanden.

Sådan så forruden ud, efter Carsten og hans bedre halvdel var blevet ramt af en sten eller anden genstand. Vis mere Sådan så forruden ud, efter Carsten og hans bedre halvdel var blevet ramt af en sten eller anden genstand.

Fredag oplyste svensk politi, at man ikke har nogen mistænkte i kikkerten, men at man nu arbejdede med droner i luften.

Sagen om de mange stenangreb så dagens lys forrige fredag, da det pludselig på en Facebook-gruppe kom frem, at mange danskere havde oplevet at blive ramt af sten eller andre genstande, mens de kørte på E65-vejen.

Torsdag tog B.T. så turen til Sverige, og her fandt vi ét sted, der godt kunne tyde på at have huset den eller de gerningsmænd, der står bag angrebene.

Bag buskadser og træer lå der nemlig en masse sten, og få meter derfra kunne man kigge direkte ud på de danske biler, der kommer kørende mod og fra Ystad.