Bestanden af arktiske dyr er voldsomt truet af stigende temperatur og vandstand, advarer Verdensnaturfonden.

Stigende temperaturer og vandstand i verdenshavene er en stor trussel for dyr som isbjørne, hvalrosser, rensdyr, hvaler og pingviner.

Sådan lyder det fra Verdensnaturfonden, WWF, på bagkant af en ny klimarapport fra FN's klimapanel.

Den viser blandt andet, at store iskapper i Grønland og på Antarktis smelter betydeligt hurtigere, end forskerne har forudset.

- Rapporten giver et dystert billede for dyrenes fremtid - især de arktiske områder, hvor isen forsvinder, siger Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær for Verdensnaturfonden.

- Næsten al dyreliv i Arktis er knyttet til isen. Når isen om sommeren forsvinder, skal dyrene transportere sig længere for at få føde. Samtidig får de mindre plads at leve på.

- Det betyder, at rensdyr, isbjørn, pingviner og hvalrosser vil gå dramatisk tilbage de kommende år, siger han.

Han fremhæver, at mellem 30 og 50 procent af alle isbjørne risikerer at forsvinde fra jordoverfladen.

Ifølge rapporten vil stigende temperaturer føre til, at verdenshavene stiger mellem 60 og 110 centimeter i 2100, hvis CO2-udslippet fortsat vokser.

Selv hvis CO2-udslippet falder væsentligt, vil vandstanden vokse med 30 og 60 centimeter inden 2100.

De ændrede vandstande og temperaturerne i havvandet vil også betyde, at krill, som mange pingviner og hvaler lever af, vil flytte sig mod koldere vand. Det vil gøre det sværere at finde føde.

- Det er forfærdeligt, at dyrene forsvinder, fordi de er en del af verdens arv, siger Bo Øksnebjerg.

Det er dog ikke kun dyrene i de arktiske områder, som kan blive påvirke af klimaforandringerne.

Bo Øksnebjerg fremhæver også, at syreindholdet i havet ændrer sig i takt med klimaforandringerne.

Det vil mindske bestanden af en lang række krebsdyr og kunne udrydde koraller i tropiske områder.

- 25 procent af alle de fisk, vi spiser i verden, er knyttet til koraller. Derfor kan udviklingen få en negativ betydning for verdens fiskebestand. Der vil være færre fisk at spise, siger Bo Øksnebjerg.

/ritzau/