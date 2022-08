Lyt til artiklen

En kop kaffe kan være hårdt tiltrængt som småbørnsforældre. Men et øjebliks uopmærksomhed kan hurtigt forvandle kaffepausen til et mareridt.

Rigshospitalet i København oplever i øjeblikket en markant stigning af børn, der har været udsat for skoldninger.

Ofte er det de mindre børn, som kommer til skade, skriver hospitalet i en pressemeddelelse.



Årsagen til skoldninger kan være mange, men to er gennemgående.

»Ofte er det forældre, der lige skal have en tår kaffe, mens de har barnet på skødet og så kommer til at spilde det ned over deres lille baby. Vi ser også små børn, der lige akkurat kan nå op til komfuret og får væltet en gryde med kogende vand ned over sig. Og det er jo helt forfærdeligt både for barnet, men også for de forældre som står i det,« siger Emilie Øberg, der er traumelæge på Rigshospitalet.

I det hele taget er de små børn op til tre år overrepræsenteret på Rigshospitalets traumecenter, når det kommer til brandsår.

Sidste år modtog traumecentret 120 børn med brandsår. 80 af dem var børn under tre år, og de yngste stod dermed for to tredjedele af alle brandsår blandt børn.

Ifølge Margrethe Lomholt, der er klinisk sygeplejespecialist i traumecentret, kan brandsår forårsaget af skoldninger komme til at præge børnenes liv i lang tid fremover.

Tips til forebyggelse af skoldninger Drik eller spis ikke varme ting som fx kaffe, te og suppe med et barn i skødet eller på armen

Hold altid børn under opsyn, når de er i køkkenet

Tag børnene ud af køkkenet eller væk fra køkkenområder, hvis der er risiko for at komme til skade, fx når der er travlt og opsynet med barnet derfor kan svigte

Stil altid elkoger og gryder med varmt vand eller lign. længst væk fra børn. Brug fx den bagerste kogeplade og stil det tættest på væggen/midt på spisebordet og ikke ude ved kanterne.

Hvis skaden er sket Ring 112 eller 1813

Skyl det forbrændte område med køligt (IKKE iskoldt) vand – fx med en bruser. Hold dit barn varmt og tørt på resten af kroppen

Fortsæt med at skylle i op til 20-30 minutter eller indtil hjælpen når frem. Det kølige vand bremser skaden fra forbrændingen og virker smertelindrende.

Kilde: Rigshospitalet

»Hvis børnene har fået mindre forbrændinger, kan huden fint hele, og børnene får det relativt hurtigt godt igen. Men de børn, der har været uheldige og er blevet skoldet over større dele af kroppen, kan få et langt mere krævende forløb foran sig med både indlæggelser og mange operationer,« siger hun.

For mange forældre er det en rigtig svær situation.

»Vi oplever, at mange forældre føler, at det er deres skyld, at barnet blev forbrændt. Men det er vigtigt at gøre opmærksom på, at disse forældre ikke er dårlige forældre, men forældre som har været forfærdeligt uheldige,« siger Margrethe Lomholdt.

Rigshospitalet forsøgte sidste år at gøre opmærksom på, at skoldningerne kan forebygges.

Dog ser den triste tendens ud til at fortsætte i 2022, hvor traumecenteret indtil videre har tilset 70 børn med skoldninger og brandsår, heraf 49 børn i alderen 0 til 2 år.

Rigshospitalets traumecenter gentager derfor nu opfordringen om, at man forælder bør tage sine forholdsregler.

»Det er altid en god idé at holde små børn og meget varm mad og drikke væk fra hinanden. Især for småbørnsforældre kan det være svært, fordi du som forælder bærer rundt på de små hele tiden. Men sæt eller læg børnene ned, når du skal have en tår af din kaffe. Og hold dem væk fra køkkenet, når I koger vand og laver den varme mad,« siger traumelæge Emilie Øberg. ​