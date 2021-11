De sidste par uger har der været stigende smitte på Odenses skoler.

Helt præcist er det særligt blandt de 6-11-årige, at smitten vokser blandt børn i kommunen.

Bare mandag og tirsdag i denne uge var der henholdsvis 44 og 22 nye smittede på Odenses skoler og dagtilbud. De smittede er både børn, elever og medarbejdere. Det oplyser Børne- og Ungeforvaltningen til B.T. torsdag.

Onsdag til lørdag i sidste uge var der samlet set 52 nye smittetilfælde blandt elever og medarbejder. En del af de smittede har været på Næsby Skole, hvor der på to uger har været cirka 18 smittede. Det fortæller skoleleder Berith Bonnesen til B.T.

»Vi har nogle forældre, der er rigtig gode til at få deres børn testet, for smitten er allerede i denne uge stilnet af igen,« siger skolelederen, der oplyser, at skolen de sidste to dage kun har haft ét nyt smittetilfælde.

Børne- og Ungeforvaltningen oplyser, at smitten ikke er koncentreret bestemte steder, men spredt over hele byen.

Forvaltningens tal baserer sig på forældrenes egne indrapporteringer til kommunens skoler. Derfor kan tallene være mangelfulde, oplyser forvaltningen, der dog påpeger, at forældre har pligt til at melde det til skolen, hvis deres barn testes positiv med corona.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut har der de sidste syv dage været 463 nye smittede i alt i Odense Kommune.