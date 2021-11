Smitten stiger på de odenseanske skoler i en så høj grad, at det fredag skal drøftes i kommunens sundhedsberedskab, hvorvidt større arrangementer på byens skoler skal aflyses i den nærmere fremtid.

Det fortæller sundhedschef i Odense Kommune, Charlotte Scheppan, til B.T.

»Der er mange skoler i kommunen, der har en del smittede, men ingen der har voldsom mange smittede,« fortæller sundhedschefen, der oplyser, at kommunen onsdag havde møde med Styrelsen for Patientsikkerhed.

»Og vi er ikke i nærheden af, at der er nogle skoler, der skal lukkes eller klasser, der skal sendes hjem,« siger Charlotte Scheppan.

Dermed er det de gældende nationale anbefalinger, som kommunens skoler skal bruge som værktøj til at kæmpe mod smitten. Her er håndvask, afstand og udluftning nøgleordene.

Derudover er eventuelle aflysninger nu også smidt i værktøjskassen

»Fredag skal vi i gang med at drøfte, om større arrangementer i den nærmere fremtid eventuelt skal aflyses på skolerne.«

Derudover opfordrer sundhedschefen alle børn fra ni år og opefter til at blive testet to gange om ugen, hvis de ikke er tidligere smittet, eller er over 12 år og er vaccineret.

»Vi er opmærksomme, men ikke bekymret og forældre kan være trygge ved, at vi dagligt er i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed om håndteringen af smitten.«