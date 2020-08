Antallet af coronasmittede har været stigende på det seneste. Blandt andet har der været udbrud i Ringsted.

Der er registreret 207 nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark hen over weekenden. Det oplyser Statens Serum Institut.

Tallene dækker alle positive prøver mellem fredag og mandag morgen. Tallet er højere, end man har set de seneste mange weekender.

I øjeblikket er der blandt andet et smitteudbrud på Danish Crowns slagteri i Ringsted, hvor indtil videre 79 er bekræftet smittede.

Der er fortsat et forholdsvis lavt antal smittede i Danmark samlet set, men flere tilfælde øger risikoen for en anden bølge af virusset.

Det vurderer Lars Østergaard, der er ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital i Skejby og professor på Aarhus Universitet.

»Vi ser overordnet en tendens til, at der kommer flere smittede i Danmark. Det er forventeligt, at der kommer flere smittede, fordi vi har lukket Danmark op.«

»Smittespredningen er stadig på et lavt niveau, men da det er stigende, har vi nu et godt tidspunkt til at være opmærksomme på, at vi ikke får en anden bølge,« siger Lars Østergaard.

Samtidig viser tallene, at antallet af indlæggelser med coronasmittede på landets sygehuse er steget med 6 til 24. Der er to indlagte på intensiv, som begge ligger i respirator.

Det er ikke unormalt, at antallet af indlagte stiger i løbet af weekenden, da landets sygehuse i mindre grad udskriver patienter lørdag og søndag.

»Det er fortsat et lavt antal smittede, der er indlagt, men man skal også huske på, at der går noget tid, fra man bliver smittet, til man bliver indlagt.«

»Det reelle billede på spredningen er, hvor mange der bliver testet positive, og her ser vi en stigende tendens,« siger Lars Østergaard.

Han påpeger, at løsningen på at undgå en større opblussen er at følge Sundhedsstyrelsens råd.

»Det kunne godt tyde på – det oplever jeg i hvert fald selv – at der bliver slækket på rådene om afstand og håndsprit i for eksempel supermarkeder.

»Det er få, enkle råd, vi skal følge, for at holde smitten nede,« siger Lars Østergaard.

Der er i weekenden registreret et nyt dødsfald. Samlet er 616 døde i Danmark med virusset siden foråret.

