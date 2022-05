Bornholm, Bornholm, Bornholm. Det er den dejligste ferieø.

Men noget tyder på, at coronanedlukningen også har fået flere til at slå sig permanent ned på klipperne.

Fra marts 2020 og to år frem er den gennemsnitlige salgspris for huse på øen nemlig steget hele 44,5 procent.

Det viser en opgørelse som ejendomsmæglerkæden Home har lavet.

Og det gør Bornholm til den kommune, der i perioden har haft den største udvikling i huspriserne.

»Folk kunne ikke rejse og har holdt ferie i Danmark og tog på udflugter – ikke mindst til Bornholm. Her var der mange, der besøgte os for første gang i deres liv og fik en wow-oplevelse over Bornholms charme og fremmedartede smukke natur,« lyder det fra ejendomsmægler Per Kofoed, der er indehaver af Home-butikkerne i Rønne og Nexø i en pressemeddelelse.

»Nogle af dem har købt et hus, og det har betydet opblomstring på det bornholmske boligmarked.«

Huspriserne kom fra et forholdsvist lavt leje og prisstigningen har resulteret i, at et gennemsnitshus på 140 kvadratmeter er blevet cirka 470.000 kroner dyrere.

Men det er ifølge Per Kofoed ikke kun coronanedlukningen, der spiller ind i den øgede interesse.

»Færgeforbindelsen til Bornholm er blevet mere stabil, og der er mange afgange til meget fornuftige priser – det spiller også ind, når køberne vælger at købe et hus her, uanset om det er et helårs- eller et sommerhus,« siger han.

På anden pladsen er Gentofte, hvor huspriserne er steget 43 procent. Et gennemsnitshus her kostede i marts i år over 2,7 millioner kroner mere end i marts 2020.

Tredje pladsen snupper Langeland, hvor salgspriserne er steget 40,9 procent i perioden.