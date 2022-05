Risikoen for, at dansk økonomi havner i en krise i løbet af næste år, er steget.

Det siger Las Olsen, som er cheføkonom i Danske Bank, overfor Finans.

»Hvor vi tidligere var ret fortrøstningsfulde over, at vi ville få en stabil udvikling, er vi nu langt mere bekymrede for, at vi får en alvorlig tilbagegang i løbet af næste år i dansk økonomi. Her kan vi blive ramt af en økonomisk krise med fald i huspriserne og stigende ledighed,« siger Las Olsen således til mediet.

Når humøret hos de økonomiske eksperter er dalet så forholdsvist hurtigt, skyldes det, at de stigende renter og den galopperende inflation risikerer at ramme danskernes lyst til forbrug og investeringer – og boligmarkedet.

De højere renter gør det mindre attraktivt for virksomhederne at investere i nye projekter, og inflationen dæmper væksten i boligmarkedet.

Samtidig gør stigende renter det mere attraktivt at spare op.

De store banker, Nordea og Danske Bank, forventer i 2023, at dansk økonomi vil vækste henholdsvis 1,0 procent og 1,3 procent.

Begge tal er en sænkelse i forhold til tidligere forventninger, og begge storbanker forventer yderligere stigninger i renteniveauet i løbet af 2023.