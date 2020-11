Supermarkeder, shoppingcentre og bus og tog. Der er snart ikke mange steder, man kan undgå at bære mundbind, når man bevæger sig væk fra sit eget hjem.

Men i én branche lever man i en helt anden verden. Her er der ingen mundbind, selvom der er masser af mennesker under samme tag hver eneste dag.

I skoler, vuggestuer og børnehaver skal man nemlig ikke gå med mundbind. Og det gør i stigende grad landets pædagoger utrygge og får dem til at føle, at de står i forreste linje, skriver DR.

En støttepædagog på en skole, som DR har talt med, beskriver det som et 'dobbeltliv', at han hver dag er i kontakt med 150 elever og 20 andre pædagoger uden mundbind, når han er på arbejde, men så skal gå med mundbind til og fra arbejde i offentlig transport, og når han handler i supermarkedet.

Hos BUPL, pædagogernes fagforbund, får man stadig flere henvendelser fra bekymrede pædagoger.

Her ser man eksempelvis gerne, at det bliver påbudt, at forældre skal bære mundbind, når de afleverer og henter deres børn i institutionerne.

»For at reducere bekymringerne og mindste risikoen for smitte, ser vi gerne, at forældre tager mundbind på. Vi kan se, at nogle kommuner opfordrer til det, så det kan lige så godt være en anbefaling fra sundhedsmyndighederne,« lyder det fra Elisa Rimpler, formand for BUPL, til DR.

DR har forsøgt at få en kommentar fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Det har ikke været muligt, men det fremgår af DR's artikel, at ministeren skal mødes med BUPL's formand mandag.