Julen nærmer sig, og det samme gør dagen for, hvornår der skal pyntes op til hjerternes fest.

Hos nogle danskere er der tradition for at gøre oppyntningen lidt vildere end hos andre, men vil de stigende energipriser holde folk tilbage i år?

Ikke hvis du spørger Nikolaj Christensen, der bor på Vibevej i Assens med sin kone og to børn på fire og ni år.

Om cirka to uger begynder han på oppyntningen, og han har aldrig været i tvivl om, hvorvidt han skulle droppe at pynte op til jul.

End ikke på grund af de stigende priser.

»Det betyder noget for hele vejen og os som familie, at vi har det julelys tændt hvert år,« siger 30-årige Nikolaj Christensen og fortsætter:

»Selvfølgelig kan det da mærkes økonomisk, men så meget bruger det heller ikke, så det er ikke på grund af prisen, at jeg skulle vælge at lade være.«

Nikolaj Christensen, der til daglig arbejder som lagermand, fortæller, at det sidste år kostede to kroner pr. time at have de mange julelys tændt.

I år regner han med, at prisen vil være omkring det dobbelte.

»Men sådan er det,« lyder det prompte.

På Vibevej har det i de sidste fire år nærmest været en tradition, at husene på vejen pynter vildt op til jul, og Nikolaj Christensens børn er allerede »ellevilde.«

»Det giver os jo hygge. Man bliver glad, når man ser det om morgenen, og når man kommer hjem. Og så kommer der også lidt venner og bekendte og hilser på,« siger Nikolaj Christensen og tilføjer, at julelysene gør, at familien mødes med både naboer og andre fra byen i løbet af vinteren.

Den 30. december starter Nikolaj Christensen så småt oprydningen af julebelysningen – men kun det, der står i forhaven.

»Det, der hænger på huset får lov at blive til 1. januar, og så trækker jeg stikket ud derefter. Vi vil godt lige have nytåret med,« siger han.