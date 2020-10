'Mere en dobbelt så mange coronasmittede i Danmark'.

Sådan lyder en overskrift i den store svenske avis Expressen.

Her har man bidt mærke i, at der gennem de seneste uger har været en markant stigning i corona-smittetilfælde i Danmark.

Det står nemlig i skarp kontrast til de smittetal, man oplever i Sverige.

Netop Sverige har ellers tidligere mødt hård kritik for sine mere lempelige coronatiltag.

Men i skrivende stund er det netop Sverige, som klarer sig bedst, når det gælder mængden af nye smittetilfælde.

Hos Expressen hæfter man sig blandt andet ved, at der 25. september var 86 smittetilfælde pr. 1 million indbyggere i Danmark, mens det tal lå på 35 smittetilfælde pr. 1 million i Sverige. Tallene stammer fra Our World in Data ved Oxford University.

Også i forhold til den nærmeste svenske region Skåne, så ligger Danmark noget højere, når det kommer til nye smittetilfælde, slås det fast i artiklen.

Her har man i store dele af coronakrisen ligget mellem 30 og 40 nye smittetilfælde pr. 1 million indbyggere.

Men man skal alligevel tage de tal med et forbehold, fortæller en svensk ekspert til avisen.

»Det første, man skal huske, er, at Danmark tester mange flere end Skåne, så det er altid svært at sammenligne niveauer, men derimod kan man se på, hvordan smittetilfælde går op og ned. Og her kan man se, at Danmark er gået meget op de seneste tre uger, men at den sidste uge har vist en langsommere spredning.«

»De er på rette vej, som jeg kan se det,« siger Thomas Nilsson, der er embedslæge i Region Skåne til avisen.