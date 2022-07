Lyt til artiklen

Flere og flere flytter til byerne – ikke bare mennesker, men også de firbenede venner.

Faktisk er der så mange aarhusianere, der har fået hund i midtbyen, at kommunen nu skal finde plads til dem.

Rådmand for Teknik og Miljø Steen Stavnsbo (C) har derfor sat sig for at forbedre forholdene for midtbyens hunde – han lancerer derfor to nye indhegnede hundeparker.

Teknik og Miljø har peget på to mulige placeringer:

Den ene ved Vestervang, som ligger ud til Langelandsgade/Hjortensgade. Den anden på Pier 2 i det nordvestlige hjørne af Aarhus Ø’s nye bypark.

Den endelige udformning og størrelse af hundeparkerne er ikke fastlagt.

Her skal de nye hundeparker formentlig ligge. Foto: Aarhus Kommune Vis mere Her skal de nye hundeparker formentlig ligge. Foto: Aarhus Kommune

»Vi skal sikre, at Aarhus kan opfylde sit potentiale som en by, der kan give så mange som muligt et dejligt sted at bo med en hverdag fuld af livskvalitet. Det gælder også familiens firbenede medlemmer,« udtaler Steen Stavnsbo.

De nye hundeparker vil få en størrelse på en villagrund. Det vil sige mellem 700 og 1.000 kvadratmeter – afhængigt af detailplanlægningen og tilpasninger udefra samarbejdet med fællesrådene.

Hvis fællesrådene godkender planen inden sommerferien, kan du lufte hunden i en af byens to nye hundeparker allerede til august, oplyser Aarhus Kommune.

Der er tale om et toårigt forsøg, som fællesrådene også skal være med til at evaluere.