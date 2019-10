Fnatmiderne har i stigende grad gjort deres indtog i flere danske hjem.

Tal fra Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister viser, at der siden 2016 har været en firdobling i antallet af ambulante besøg på sygehusene, hvor fnat har været årsagen.

Hvor der i 2016 var 520 ambulante besøg, var tallet steget til næsten det dobbelte året efter, hvor 967 ambulante besøg vedrørende hudsygdommen blev registreret.

I 2018, som er året for de nyeste tal, Sundhedsdatastyrelsen ligger inde med, var der sket en yderligere fordobling, da hele 2.000 ambulante besøg blev registreret.

Fnat rammer især på steder som hånden og mellem fingrene. Foto: Shutterstock

Ifølge overlæge i klinisk mikrobiologi ved Statens Serum Institut Elsebeth Tvenstrup Jensen har der også i løbet af det sidste år været adskillige fnattilfælde.

Hun fortæller dog, at det endnu er for tidligt at tale om en decideret fnatepidemi.

»Jeg tror ikke, at man på nuværende tidspunkt kan kalde det en epidemi. Der er mere tale om lokale udbrud, hvor vi har hørt om et stigende antal i løbet af de sidste år,« siger hun til B.T.

Præcist hvor mange udbrud der er tale om, kan dog ikke slås fast, siger sektionsleder for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse hos Statens Serum Institut Brian Kristensen.

Hvad er symptomerne på fnat, og hvordan smitter det? Symptomer på fnat: Fnat viser sig ved intens hudkløe, der forværres ved sengetid.

Kløen starter som regel to-seks uger efter, man er blevet smittet.

Hos personer, som tidligere har været smittet, kan kløen starte allerede en-tre dage efter smitte.

Fnat viser sig desuden som et udslæt med små væskefyldte, rødlige blærer på huden.

Hvis kløen står på i længere tid, kommer der ofte kradsningsmærker på huden typisk ved håndled. Smitte med fnatmider: Fnat er en ufarlig sygdom, der skyldes smitte med fnatmider, som overføres mellem mennesker ved længerevarende tæt hudkontakt.

Miden kan i sjældne tilfælde smitte via genstande fx håndklæder, sengetøj, tøj, sko, hovedtelefoner og stofmøbler.

Alle kan blive smittet med fnat, og smitte skyldes ikke mangelfuld personlig hygiejne. Hvis der er mistanke om fnat, bør du undersøges af en læge. Kilde: Sundhedsstyrelsen.dk

Det skyldes ifølge sektionslederen, at der ikke findes en systematisk overvågning af fnat i Danmark.

Vil man beskytte sig mod den kløende, men dog ganske ufarlige hudsygdom, så er det ifølge sektionslederen vigtigt at have en generel god hygiejne i hjemmet samt at lufte puder og sengetøj ud, så fnatmiderne får sværere ved at overleve.

Ifølge overlæge Elsebeth Tvenstrup Jensen kan opmærksomhed på sygdommen dog være mindst lige så vigtig.

»Hvis folk har en øget opmærksomhed på fnat og får en større viden om, hvordan det smitter, og hvad symptomerne er, så vil de hurtigere blive undersøgt og behandlingen blive sat i værk, så smittekæden kan blive brudt,« siger hun.