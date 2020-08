Den kendte rejsekonge Stig Elling var onsdag aften udsat for en stærkt ubehagelig oplevelse.

Sammen med sin mand passerede han en fremmed mand på Howitzvej, Frederiksberg.

»Manden spyttede mig i ansigtet og sagde: 'det fortjener du'. Jeg er i chok,« siger 73-årige Stig Elling om episoden omkring kl. 18.

Straks efter tænkte han kun på at komme væk, fortæller han.

Stig Elling kender ikke mandens motiv, men han har sine anelser.

»Nu er jeg jo homoseksuel og gift med en mand gennem 35 år. Men det er svært at vide, hvad folk tænker, når de gør sådan noget,« siger Stig Elling, der tilføjer, det faktisk er første gang, at han er ude for sådan en ubehagelig oplevelse.

»Nu har jeg været rimelig meget i pressen i mange år, men jeg har aldrig oplevet noget negativt. Så jeg får et chok, da det sker.«

Stig Elling blev kendt erhvervsleder, efter han starterede flere rejsebureaur og var salgsdirektør i Star Tour.

Han har desuden tidligere siddet i Frederiksberg Kommunalbestyrelse for Konservative.

På baggrund af episoden vil han nu tage en coronatest. I forvejen lider han af Parkinsons sygdom.

Stig Elling overvejer desuden at anmelde hændelsen til politiet.

Men han tror ikke, han har nok signalement af gerningsmanden til, at det vil hjælpe noget.