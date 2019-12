Chokeret og ked af det.

Sådan beskriver Flora Ghosh selv sin reaktion på den fyreseddel, hun netop har modtaget.

Den 52-årige socialrådgiver stiftede tilbage i 2009 foreningen LivaRehab, som siden har vokset sit til et anerkendt behandlingscenter for mennesker med skader efter prostitution, incest og seksuel vold.

Hun har siden været direktør for centret, som har afdelinger i København, Vordingborg og Aarhus, og i 2013 fik hun Tine Bryld-prisen for sin indsats.

Men i fredags var det slut: Direktøren og vicedirektøren blev fyret af en enig bestyrelse, skriver Politiken.

»Jeg er chokeret og ked af det, og jeg ved ikke, hvad der foregår. Jeg har stået i spidsen for LivaRehab i ti år og har arbejdet næsten i døgndrift« siger hun til avisen.

For ti år siden startede hun LivaRehab med bare 200 kroner. I dag har centrene en omsætning på over 25 millioner, ifølge Politiken.

Flora Ghosh bekymrer sig ikke bare for sin egen fremtid. Det er især tanken om de udsatte mænd og kvinders fortsatte skæbne, der nager hende.

Hun forstår slet ikke, hvorfor hun er blevet fyret.

Bestyrelsesformanden, den tidligere overvismand Christen Sørensen, vil ikke gå i detaljer med fyringen, men han understreger over for Politiken, at fyringen var nødvendig.

»Det er en trist sag. Jeg er ked af det, men det var nødvendigt«, siger han.

Ifølge bestyrelsesformanden vil der bliver afholdt en ekstraordinær generalforsamling i LivaRehab midt i januar.