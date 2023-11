Efter 37 år er det slut.

Stifteren og medejeren af kapitalforvalteren Formuepleje, Claus Hommelhoff, har valgt at trække sig tilbage.

Det fremgår af en pressemeddelelse, at det vil ske 15. december – når han samtidig fylder 67 år.

Claus Hommelhoff grundlagde i 1986 Formuepleje sammen med nu afdøde Erik Møller.

Siden er virksomheden vokset til i dag at have 100 medarbejdere og knap 18.000 kunder. Det er Danmarks største bankuafhængige kapitalforvalter.

»Jeg er meget stolt over, hvor Formuepleje er i dag, og den position, vi har opnået. Både som et attraktivt alternativ i et marked domineret af bankerne, og med det ekstra vi har kunnet tilbyde kunder og aktionærer,« siger Claus Hommelhof.

Ifølge Finans.dk forvaltes en samlet kundeformue på 27 milliarder kroner, som dog samtidig bliver belånt, hvilket betyder, at det reelt er cirka 65 milliarder kroner, der investeres.

Formuepleje oplyser til B.T., at medarbejderne tirsdag morgen er blevet informeret om stifterens forestående exit.

For Claus Hommelhoff har beslutningen været undervejs i længere tid.

»Efter jeg for et par år siden overdrog en del af mit ejerskab, har jeg virkelig nydt muligheden for stadig at kunne fungere som rådgiver for en lang række af vores kunder,« siger han og fortæller om samtaler med administrerende direktør Peter Kjærgaard:

»Men jeg har også i noget tid overvejet, om det var tid til at tage afsked. Derfor har jeg det seneste år været i tæt dialog med Peter om den forandringsproces, som Formuepleje har gennemgået, og jeg er helt tryg ved, at det nu er det rigtige tidspunkt for mig at trække mig tilbage.«

Claus Hommelhoff har dog tilbudt, at man i Formuepleje også i fremtiden kan trække på hans viden og knowhow.