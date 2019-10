Er du den heldige indehaver af et eller flere overskydende eksemplarer af Ugens Rapport af ældre dato, så vil Koldkrigsmuseet Stevnsfortet gerne have din hjælp.

Museet fremstår nemlig, som det gjorde, da de sidste soldater flyttede ud af Stevnsfortet, med undtagelse af én ting.

Pornobladene mangler, og de har det med at forsvinde fra museets udstillinger, skriver TV2 Øst.

Bladene bruges i en udstilling sammen med tomme sodavandsflasker, hvor museet i mangel af de erotiske blade, i stedet har været nødt til at bruge eksemplarer af Bo Bedre.

Ifølge museuminspektør på Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Iben Bjørnsson, er det dog et dårligt alternativ.

Det var nemlig helt andre blade, der interesserede soldaterne, mens de stadig var at finde på fortet.

»Når vi taler med tidligere tjenestegørende her på Stevnsfortet, fortæller de samstemmende, at ingen læste Bo Bedre. Favoritlæsningen var Ugens Rapport og Anders And,« siger hun til TV2 Øst.

Derfor har museet udsendt en efterlysning på det attraktive læsestof.

Skulle du ligge inde med enten Ugens Rapport eller Anders And-blade/Jumbobøger fra perioden 1972-2000, så vil museet meget gerne tage imod bladene.

Såfremt man vil donere til Stevnsfortet, så kan man vælge at møde op med dem personligt.

Vil man dog hellere være fri for selv at møde op med de kulørte blade, så oplyser museet, at det også er muligt at sende dem med posten til Stevnsfortet.

Mens Anders And-bladene stadig udkommer ugentligt, så er Ugens Rapport nu omdannet til et månedsblad med et væsentligt mindre oplag end i 1970’erne.