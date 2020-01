»Hvis jeg ikke drikker en energidrik, når jeg står op om morgenen, går der et par timer, og så får jeg hovedpine, begynder at ryste og bliver irriteret.«

Ordene er 36-årige Maiken Elleby Bøgeskov Nielsens. Hun og hendes mand er afhængige af energidrik, og hun vil gerne advare andre om, at de farvestrålende dåser ikke er helt så uskyldige, som de ser ud.

»Jeg tænker især på børn og unge, der måske ikke tænker over, at det kan være afhængighedsskabende,« siger Maiken Elleby Bøgeskov Nielsen, der har fortalt om sin egen afhængighed i TV SYD, efter tv-stationen mandag kunne fortælle, at en købmand i Daugård ikke længere ville sælge energidrikke til børn under 16 år.

Maiken Elleby Bøgeskov Nielsen overvejede heller ikke selv, at energidrikkene kunne ende med at skabe så store problemer for hende, da hun i maj 2017 begyndte at drikke dem fast.

Hun var netop blevet mor for anden gang, og hendes lille datter havde kolik og skreg mellem 12 og 14 timer i døgnet, fortæller Maiken Elleby Bøgeskov Nielsen, der endte med at få en fødselsdepression.

»Det var virkelig hårdt, og jeg fik næsten ingen søvn. Jeg drikker ikke kaffe, og jeg havde desperat brug for hjælp til at holde mig vågen, så jeg begyndte at drikke energidrikke,« siger Maiken Elleby Bøgeskov Nielsen, hvis ægtemand, Steven Peter Bøgeskov Nielsen, påtager sig sin del af ansvaret.

»Ja, det var jo faktisk mig, der introducerede hende for det, da hun begyndte at blive energiforladt, og hvor har jeg dog fortrudt det,« siger han.

Steven Peter Bøgeskov Nielsen drak på daværende tidspunkt selv en til to dåser om dagen, men var endnu ikke klar over, hvor afhængighedsskabende det var.

Maiken Elleby Bøgeskov Nielsen oplevede, at det hjalp, og hun begyndte at drikke mere og mere.

»Pludselig var jeg oppe på tre dåser på 500 ml om dagen.«

Men i takt med at Maiken Elleby Bøgeskovs forbrug steg, og Steven Peter Bøgeskov Nielsen selv kunne mærke, hvor meget han havde brug for energidrikkene, begyndte han at blive bekymret.

»Steven begyndte at sige, han var bekymret for mig, fordi det første, jeg gjorde om morgenen, var at åbne en energidrik,« siger Maiken Elleby Bøgeskov Nielsen.

Hun har siden flere gange forsøgt at droppe energidrikken. Det har også fået hende til at indse, at hun er langt mere afhængig, end hun troede.

Steven Peter Bøgeskov Nielsen fortæller, at han ligesom sin kone får fysiske symptomer, når han stopper med at drikke energidrik.

»Vi har afsat penge til det i budgettet, men ind i mellem oplever vi i slutningen af måneden, at vi ikke har råd, og så kan der godt gå tre til fire dage uden, og det kan mærkes,« siger Steven Peter Bøgeskov Nielsen, der beskriver abstinenserne som influenzalignende symptomer med koldsved og følelsen af at være tung i kroppen og uoplagt.

Både han og Maiken Elleby Bøgeskov Nielsen vil rigtigt gerne kvitte energidrikkende helt.

»Jeg ville enormt gerne stoppe, for jeg kæmper stadig med min fødselsdepression og angst, og angst og koffein er en rigtig dårlig kombination. I det hele taget kan jeg mærke, at det ikke gør noget godt for mig,« siger Maiken Elleby Bøgeskov Nielsen.

Hun og hendes mand oplevede at få mange kommentarer fra folk, efter de fortalte deres historie i TV SYD, og for Maiken Elleby Bøgeskov Nielsen og hendes mand har det været et wakeupcall.

»Det fik mig til at se det lidt udefra og gjorde det klart for mig, at jeg skal ud af misbruget,« siger Maiken Elleby Bøgeskov Nielsen, der nu vil prøve at trappe helt ned ved at drikke mindre og mindre energidrik over en periode.

Hun er selv blevet forskrækket over, hvor afhængighedsskabende energidrikke har været for hende, og hun synes derfor, det er en god ide, hvis man vil se nærmere på, om man skal begrænse børn og unges adgang til dem.

»Jeg er klar over, man ikke kan fjerne det fra hylderne, men ligesom man først kan købe alkohol og cigaretter, når man er 16 og 18 år, så synes jeg, det var rart, hvis man tog stilling til, om børn også skal have en vis alder, før de kan købe energidrikke, som de kan blive afhængige af.«

Samme holdning har Steven Peter Bøgeskov Nielsen.

»Når jeg er inde og købe forsyninger i Netto, kan jeg jo se drenge på højst 12 år, der kører rundt på skateboard med dem i hånden. Det løber mig simpelthen koldt ned ad ryggen hver gang.«