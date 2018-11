Han har gjort, hvad han kunne for at forhindre sine nye naboer og alle andre i at kunne gå langs hans private strand for enden af den mondæne Sigridsvej i første række til Øresund i Hellerup.

Nu har den stenrige ejendomsadvokat Jan Leth Christensen lidt endnu et nederlag i sagen, denne gang i Miljø- og Fødevarklagenævnet. Til glæde for de omkringliggende beboere.

»Jeg er utrolig glad. Nu er det blevet stadfæstet fra øverste sted, at selvfølgelig har offentligheden ret til passage på kyststrækningen ud for Sigridsvej,« siger Marianne Victor Hansen, der som beboer på Sigridsvej har kæmpet for sin og alle andres ret til fortsat at kunne færdes langs stranden for enden af Sigridsvej.

Her har Jan Leth Christensen købt et ældre hus for ca. 27 mio. kr. og revet det ned, og nu er han i færd med at opføre en luksusvilla i glas og beton til ca. yderligere 40 mio. kr., tegnet af stjernearkitekt Bjarke Ingels.

Det var dette syn, der mødte Marianne Victor Hansen, da hun den 22. januar i skulle ud på sin vanlige løbetur langs stranden. Foto: privat foto Vis mere Det var dette syn, der mødte Marianne Victor Hansen, da hun den 22. januar i skulle ud på sin vanlige løbetur langs stranden. Foto: privat foto

Da Marianne Victor Hansen kom hjem fra en ferie i januar i år, kunne hun ikke undgå at bemærke, at hendes vanlige løberute langs stranden var blevet blokeret af et kæmpe byggepladshegn, som Jan Leth Christensen havde fået sat op på sin private høfde (en bølgebryder, red.) for at undgå nysgerrige blikke.

Samtidig satte Jan Leth Christensen det ulovlige hegn op for at fremtvinge en sag, der skulle afgøre, om høfden er en strand, som offentligheden må færdes på, eller om høfden er privat have, som offentligheden ikke må betræde.

Det virkede efter hensigtet: Den 22. januar anmeldte Marianne Victor Hansen sagen til Gentofte Kommune, der som tilsynsmyndighed skal sikre, at borgernes ret til at færdes langs danske strande - også private strande - ‘ikke forhindres eller vanskeliggøres’, som det hedder i naturbeskyttelseslovens paragraf 22, stk. 3.

Den 14. marts påbød Gentofte Kommune Jan Leth Christensen at fjerne hegnet. Han reagerede ved at klage over påbuddet til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig klagede han til nævnet over, at Gentofte Kommune havde afvist hans ansøgning om at lukke for offentlighedens adgang til stranden via Sigridsvej.

Sådan kommer Jan Leth Chrisensens luksusvilla, 'Villa Leth', til at se ud, når den er færdigbygget. Byggeriet er i gang. Foto: PR-foto. Vis mere Sådan kommer Jan Leth Chrisensens luksusvilla, 'Villa Leth', til at se ud, når den er færdigbygget. Byggeriet er i gang. Foto: PR-foto.

Den 13. juni i år afgjorde Retten i Lyngby, at Jan Leth Christensen straks skulle nedtage hegnet, da retten fandt, at hans klage til Miljø- og fødevareklagenævnet ikke havde opsættende virkning. Det betød, at kommunens påbud skulle følges straks, og Jan Leth Christensen fjernede samme dag hegnet.

Sideløbende har Miljø- og fødevareklagenævnet behandlet Jan Leth Christensens klagesag, og den 9. november i år faldt afgørelsen: Jan Leth Christensen tabte klagesagen med et brag.

Nævnet affejer samtlige Jan Leth Christensens klagepunkter og juridiske argumenter. De fleste fordi de ifølge nævnet er irrelevante for sagen, mens nævnet tager tre konkrete klagepunkter op til konkret vurdering for derpå at afvise dem et for et:

1) Offentligheden skal ikke have ret til at gå langs stranden for enden af Sigridsvej, fordi arealet syd for høfden hen mod enden af Sigridsvej slet ikke er en strand, argumenterer Leth i klagen.

Forkert, siger nævnet: Arealet har ‘karakter af en strandbred’. Nævnet bemærker, ‘at der på luftfotos fra 1954 til 2018 fremstår ‘tydelig strandbred’.

Det er dette areal med sand, opskyllet tang og bølgeskulp, som Jan Leth Christensen i sin klage til nævnet gør gældende slet ikke er en strand. Nævnet er ikke af samme opfattelse. Foto: Kathrine Albrechtsen, Villabyerne Vis mere Det er dette areal med sand, opskyllet tang og bølgeskulp, som Jan Leth Christensen i sin klage til nævnet gør gældende slet ikke er en strand. Nævnet er ikke af samme opfattelse. Foto: Kathrine Albrechtsen, Villabyerne

Men offentligheden må ikke gå hen over høfden, fordi den ligger på privat grund, argumenterer Leth. Forkert, siger nævnet: Kystsikringsforanstaltninger kan lovligt opsættes, så længe adgangen for offentligheden ikke forhindres eller vanskeliggøres.

2) Men offentligheden må ikke gå hen over min høfde, fordi den er en del af min have og har været det lige siden 1916. Høfden er i øvrigt ‘så bred, at der kan stå møblement herpå, hvorfor høfden mere har karakter af en terrasse’, argumenterer Leth.

Forkert, siger nævnet: Kortmateriale og luftfotos viser, at høfden og strandarealet ikke har været inddraget som en del af ejendommens have, men tværtimod har været skarpt adskilt fra den græsbeklædte have af en kystsikringsmur i beton.

Det er denne høfde (et kystsikringsanlæg,red ), som Jan Leth Christensen argumenterer for er en del af hans have og 'har karakter af en terasse'. Nævnet mener, at det er et kystsikringsanlæg, som offentligheden har ret til at passere. Marianne Victor Hansen er glad for, at hun nu har nævnets ord for, at en strand er en strand, og at et kystsikringsanlæg er et kystsikringsanlæg. Foto: privat foto Vis mere Det er denne høfde (et kystsikringsanlæg,red ), som Jan Leth Christensen argumenterer for er en del af hans have og 'har karakter af en terasse'. Nævnet mener, at det er et kystsikringsanlæg, som offentligheden har ret til at passere. Marianne Victor Hansen er glad for, at hun nu har nævnets ord for, at en strand er en strand, og at et kystsikringsanlæg er et kystsikringsanlæg. Foto: privat foto

3) Men offentlighedens ret til at gå langs stranden skal stoppe ved høfdens sydlige grænse, da offentligheden ikke kan passere hen over høfden, gå videre langs stranden mod nord og derpå op ad parallelvejen Sundvænget, da adgangen til Sundvænget er spærret af en aflåst port, argumenterer Leth.

Ikke et vægtigt argument for at dispensere fra den generelle regel om, at offentligheden skal kunne færdes langs kysten, konkluderer nævnet og stadfæster i det hele taget Gentofte Kommunes påbud om fjerne hegnet på høfden og kommunes afslag til Leth om at lukke adgangen for offentligheden til stranden via Sigridsvej.

Marianne Victor Hansen er glad for, at sagen efter snart et års juridiske tovtrækkertier er blevet afgjort.

»Han (Jan Leth Christensen, red.) har intet belæg haft for at spærre adgangen til stranden. Man skal altså søge om tilladelse først, man kan ikke bare gøre det og så bagefter søge om tilgivelse. Forløbet har været langt, men jeg er glad for, at vi fik ret,« siger hun og tilføjer:

»Jeg synes, det er en utrolig træls måde at starte et nyt naboskab op på. Men forhåbentlig har han nu fundet ud af, at loven også gælder for ham, og så skal han være hjertelig velkommen på Sigridsvej alligevel.«

Det siger naturbeskyttelsesloven § 22. Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetation. Adgang sker på eget ansvar. Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden 1. april-30. september skal hunde føres i snor. Hunde skal altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr. I perioden 1. september-31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden. Stk. 2. Reglen i stk. 1 omfatter ikke arealer, der inden den 1. januar 1916 er udlagt som have eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, der drives på ejendommen. Det samme gælder forsvarsanlæg og havneanlæg. Stk. 3. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres. Stk. 4. På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger.

Jan Leth Christensen ønsker ikke at kommentere nævnets afgørelse over for B.T.

I juni udtalte han til B.T., at han vil tage stilling til, om han vil indbringe sagen for domstolene, når han har læst præmisserne i nævnets afgørelse.