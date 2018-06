Balladen om den stenrige advokat Jan Leth Christensen, som er ved at opføre en kæmpe luksusvilla i første række til Øresund i det mondæne Hellerup, fortsætter.

Nu viser en kendelse fra hegnssynet, at han har forsøgt at tørre en kæmpe-regning af på sine nærmeste naboer, det ældre ægtepar Astrid og Ove Lauritsen på henholdsvis 88 og 87 år. De blev lamslåede, da Jan Leth Christensen ved et hegnssyn den 28. maj i år krævede, at de skulle betale en regning på over 75.000 kroner for en opmåling af skellet mellem deres og hans ejendom og en efterfølgende skelforretning, som han egenhændigt havde købt hos sin egen landinspektør.

»Det er uforskammet og endnu et led i hans chikane. Vi har hverken bestilt eller ønsket en skelforretning. Jeg kan godt fortælle dig, at jeg er rasende,« siger Astrid Lauritsen.

Forud for den nye sag er gået et tumultarisk forløb, som har involveret flere prominente borgere i Hellerup:

Allerede kort efter at Jan Leth Christensen overtog ejendommen i maj 2016, henvendte fhv. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, der bor på nabovejen, sig direkte til Gentoftes borgmester for at få forhindret byggeriet af Jan Leth Christensens store villa. Ellemann og en række andre naboer, herunder Astrid og Ove Lauritsen, mener, at byggeriet er alt for voldsomt, da beboelsen på 279 kvadratmeter og flere højtliggende terrasser skal bygges oven på en høj kælder på knap 500 kvadratmeter.

Sådan kommer 'Villa Leth' til at se ud, når byggeriet er færdigt om halvandet til to år. Foto: PR-foto

Byggeprojektet, som kommunen efter flere omprojekteringer har godkendt, har tændt op under en regulær nabokrig. Jan Leth Christensen har revet plankeværket mellem sin og Astrid og Ove Lauritsen grund ned. Det har hegnssynet og siden byretten allerede dømt ham til at genopsætte, ligesom byretten den 27. februar i år dømte ham til at betale Astrid og Ove Lauritsens sagsomkostninger på 84.000 kroner i den sag. Leth ankede til landsretten.

Desuden har fogedretten - efter kommunen politianmeldte Jan Leth Christensen - tvunget ham til at efterleve kommunens påbud om at fjerne et ifølge kommunen ulovligt opsat byggepladshegn, der gennem fem måneder blokerede naboernes og alle andres ret til at kunne færdes langs stranden.

Det var dette byggepladshegn, der fra januar til juni i år blokerede offentlighedens ret til at gå langs stranden. Foto: Kathrine Albrechtsen, Villabyerne

Nu har Jan leth Christensen i den nye sag bedt hegnsynet træffe afgørelse om, at Astrid og Ove Lauritsen skal betale regningen på præcis 75.803,75 kroner for den skelopmåling og skelforretning, han selv har bestilt.

Astrid og Ove Lauritsen gjorde allerede den 28. maj hegnssynet opmærksom på, at de på intet tidspunkt har været i tvivl om, hvor skellet gik, da det fremgår af en gammel kendelse fra hegnssynet fra 1972.

Hegnssynet traf den 15. juni en klokkeklar afgørelse i sagen: Jan Leth Christensen skal selv betale regningen.

Byggeriet af 'Villa Leth' er gået i gang.

Hegnssynet konstaterer i præmisserne for kendelsen, at Jan Leth Christensen 'egenhændigt' har bestilt skelafsætning hos sin egen landinspektør og efterfølgende en skelforretning ved en ny landinspektør 'uden på noget tidspunkt' at inddrage Astrid og Ove Lauritsen eller ‘det faktum, at det fremgår af hegnsynets kendelse fra 1972, hvor skellinjen går’

Jan Leth Christensen har ‘ingen kommentarer’ til hegnssynets kendelse.