Den stenrige ejendomsadvokat og tidligere storaktionær i fodboldklubben Brøndby Jan Leth Christensen bliver nu meldt til politiet af Gentofte Kommune.

Det sker, fordi Jan Leth Christensen nægter at fjerne et stort byggepladshegn, der blokerer naboernes og alle andres ret til at gå langs stranden for enden af Sigridsvej ved Øresund i Hellerup.

Her er Jan Leth Christensen ved at opføre en luksusvilla tegnet af stjernearkitekt Bjarke Ingels. Den 21. februar påbød Gentofte Kommune Jan Leth Christensen at fjerne hegnet senest den 28. februar.

Det påbud har Jan Leth Christensen blæst på, og i et brev til Jan Leth Christensen, som B.T. har fået indsigt i, gør kommunen det klart, at næste skridt uden yderligere varsel er at 'overgive sagen til politiet til strafferetlig behandling'.

Sådan kommer villaen til at se ud, når det står færdig. Foto: PR-foto Vis mere Sådan kommer villaen til at se ud, når det står færdig. Foto: PR-foto

Advokaten står både til bødestraf for at overtræde naturbeskyttelsesloven, da byggepladshegnet forhindrer og vanskeliggør offentlighedens adgang til stranden, og for ikke at følge kommunens påbud om at fjerne hegnet.

Kommunen truer samtidig med at sende tvangsbøder efter advokaten, indtil hegnet er blevet pillet ned.

Marianne Victor Hansen, som bor lidt længere oppe ad den mondæne Sigridsvej, er pikeret over, at Jan Leth Christensen nægter at rette ind.

»Det er horribelt, at han føler sig hævet over loven. Han okkuperer jo noget af stranden, som skal være offentlig tilgængelig,« siger hun og tilføjer:

Advokat Jan Leth Christensen har siden januar 2018 ligget i åben strid med sine naboer og Gentofte Kommune. Striden drejer sig om den luksusvilla, som han er ved at opføre på Sigridsvej i Hellerup i første række til Øresund. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Advokat Jan Leth Christensen har siden januar 2018 ligget i åben strid med sine naboer og Gentofte Kommune. Striden drejer sig om den luksusvilla, som han er ved at opføre på Sigridsvej i Hellerup i første række til Øresund. Foto: Asger Ladefoged

»Det handler ikke kun om min og de andres naboers ret til at kunne gå langs stranden, men helt principielt om, at offentligheden i Danmark har ret til at færdes på vores strande.«

Det er nemlig ikke første gang, at Jan Leth Christensen spiller efter egne regler.

Sagen startede i januar 2018, da Jan Leth Christensen uden at søge om tilladelse satte et kæmpe byggepladshegn op, som i strid med naturbeskyttelseloven blokerede offentlighedens adgang totalt til at kunne færdes langs stranden.

Marianne Victor Hansen kunne pludselig ikke længere løbe langs stranden og klagede til kommunen.

Tidslinje 12. maj 2016: Jan Leth Christensen overtager Sigridsvej 25 i Hellerup. Han har betalt 27 millioner kroner for ejendommen, der ligger i første række til Øresund. Han vil rive det gamle hus ned og i stedet opføre 'Villa Leth' tegnet af stjernearkitekten Bjarke Ingels.

12. oktober 2016: Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, som bor på nabovejen Sundvænget, skriver til Gentofte-borgmester Hans Toft (K) om bekymring for et byggeri på Sigridsvej 25.

8. april 2017: Jan Leth Christensen sender første ansøgning om byggetilladelse. Naboer sender officielle indsigelser.

23. juni 2017: Jan Leth Christensen blokerer sine naboers, familien Lauritsens, adgang til stranden og stævner familien.

10. august 2017: Byplanudvalget og borgmester Hans Toft i Gentofte Kommune varsler et såkaldt §14-forbud mod byggeriet.

20. september 2017: Byplanudvalget nedlægger et endeligt forbud efter planlovens paragraf 14 mod byggeansøgningen fra Sigridsvej 25 på grund af, at en udestue/vinterhave på 54 m2 ikke indgår i beregningen af bebyggelsesprocenten for ejendommen.

29. september 2017: Gentofte Kommune giver tilladelse til opførelsen af 'Villa Leth' med den betingelse, at vinterhaven droppes.

Januar 2018: Jan Leth Christensen får opsat et hegn/byggepladsafskærmning, der forhindrer offentligheden i at passere stranden ud for Sigridsvej 25.

22. januar: Marianne Victor Hansen, beboer på Sigridsvej, anmelder hegnet til kommunen.

14. marts 2018: Gentofte Kommune påbyder Jan leth Christensen at fjerne hegnet på stranden/høfden.

April: 2018: Gentofte Kommune politianmelder Jan Leth Christensen for ikke at efterleve påbuddet. Jan Leth Christensen klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

13. maj 2018: B.T. fotodokumenterer, at der på Jan Leth Christensen byggepladshegn ind mod naboerne på Sigridsvej 23 er udlagt to rækker pigtråd. Dagen før har Jan Leth Christensen krævet, at B.T. bringer en berigtigelse af en tidligere artikel, hvori en kilde var citeret for, at der var pigtråd på hegnet. Jan Leth Christensen trækker kravet mod B.T. tilbage og fjerner pigtråden.

4. juni 2018: Gentofte Kommune indgiver begæring til retten om nedlæggelse af fogedforbud i sagen om det ifølge kommunen ulovlige byggepladshegn på Sigridsvej 25, jf. retsplejelovens kapitel 40. Dvs. at kommunen har begæret, at retten meddeler Jan Leth Christensen påbud om at fjerne hegnet i overensstemmelse med kommunens påbud af 14. marts 2018.

6. juni 2018: Byggeriet af 'Villa Leth' påbegyndes.

13. juni 2018: Fogedretten afgør, at hegnet skal pilles ned. Jan Leth Christensen piller hegnet ned.

29. juni 2018: Gentofte Kommune giver dispensation til, at Jan Leth Christensen midlertidigt kan opsætte et byggepladshegn på en del stranden, mens der bygges en ny kystsiktingsmur.

9. november 2018: Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør, at offentligheden i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven har ret til at færdes på Jan Leth Christensens private strand. Jan Leth Christensen stævner efterfølgende nævnet, og sagen skal nu afgøres ved domstolene. Han påstår, at stranden er en have, som offentligheden ikke har adgang til.

5. december 2018: Kommunen forlænger dispensationen og gør det flere gange herefter.

31. januar 2020: Gentofte Kommune træffer afgørelse om, at byggepaldshegnet skal fjernes senest 6. februar 2020.

10. februar 2020: Jan Leth Christensen klager til kommunen over afgørelsen.

21. februar 2020: Gentofte Kommune fastholder påbuddet. Jan Leth Christensen skal fjerne hegnet snarest og senest den 28. februar 2020. Sker det ikke, vil kommunen anmelde Jan Leth Christensen til politiet. Kilder: Gentofte Kommune, Jan Leth Christensen, Berlingske og Villabyerne.

Men Jan Leth Chrisensen nægtede også dengang at fjerne hegnet trods et påbud fra kommunen.

Først da Gentofte Kommune bragte sagen for fogedretten den 11. juni 2018 og fik medhold, pillede Jan Leth Christensen hegnet ned.

Sideløbende indbragte Jan Leth Christensen sagen for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Her argumenterede han for, at hans private strand slet ikke var en strand, men en have, som offentligheden ikke måtte betræde. Han tabte den 15. november 2018 sagen med et brag.

Dyrenes Beskyttelse kalder søm-hegnet 'dybt godnat'. Vis mere Dyrenes Beskyttelse kalder søm-hegnet 'dybt godnat'.

Dyrenes Beskyttelse om sømhegn: - Det er dybt godnat Hegnet, som advokat Jan Leth Christensen har sat op omkring sit millionbyggeri, er livsfarligt for dyr. Det mener Dyrenes Beskyttelse, som er forargede over, at der er banket lange søm gennem hegnets top, så de sylespidse pigge peger opad. »Det er dybt godnat. Hegnet er jo designet til at forvolde skade. Det her kan forvolde meget voldsomme skader,« siger biolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen. »Hvis en kat springer op på hegnet, vil den jo kunne få flået bugen op. Ræve springer også over hegn, og der skal jo ikke meget fantasi til at forestille sig, at en ræv på et eller andet tidspunkt hænger og hyler på hegnet, fordi den har flået bugen eller skulderen op.« Hegnet er ikke ulovligt. Alligevel opfordrer Dyrenes Beskyttelse Jan Leth Christensen til at fjerne sømmene. »Det vil forvolde skade på et tidspunkt. Der findes andre typer hegn, som er egnede til at holde uvedkommende ude af byggepladser,« siger Michael Carlsen. B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Jan Leth Christensen, men han har ikke reageret på B.T.s henvendelser.

Nævnet hældte alle Jan Leth Christensens argumenter ned ad brættet som juridisk irrelevante eller forkerte. Han reagerede ved at indbringe nævnets afgørelse for domstolene, som endnu ikke har truffet afgørelse i sagen.

I forbindelse med det gigantiske byggeri gav Gentofte Kommune imidlertid i sommeren 2018 Jan Leth Christensen dispensation til midlertidigt at opsætte et nyt byggepladshegn på en del af stranden, mens han bygger en ny kystbeskyttelsesmur.

Kommunen har flere gange forlænget dispensationen, men kræver nu, at arbejdet på muren færdiggøres.

Efter at have indhentet ekstern ekspertbistand fra ingeniørfirmaet Rambøll har kommunen påbudt Jan Leth Chrisensen at fjerne byggepladshegnet på stranden senest den 28. februar.

Det siger naturbeskyttelsesloven § 22. Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetation. Adgang sker på eget ansvar. Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden 1. april-30. september skal hunde føres i snor. Hunde skal altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr. I perioden 1. september-31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 omfatter ikke arealer, der inden den 1. januar 1916 er udlagt som have eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, der drives på ejendommen. Det samme gælder forsvarsanlæg og havneanlæg.

Stk. 3. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres.

Stk. 4. På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger.

Han skal erstatte det med et mobilt trådhegn, som dagligt skal flyttes væk fra stranden, når der ikke arbejdes på kystbeskyttelsesmuren.

På den måde vil naboerne og alle andre nemlig kunne færdes langs stranden, når der ikke arbejdes.

Men selv om kommunen nu melder Jan Leth Christensen til politiet og truer med tvangsbøder, står hegnet stadig på stranden i dag den 2. marts.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Jan Leth Chrisensen, men han har ikke reageret på B.T.s henvendelser.