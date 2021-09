Steno Musset løb med fornem pris for næsen af museer på både Harvard og Tel Aviv Universitety.

Det danske museum, der hører under Aarhus Universitet, fik nemlig førstepladsen i den internationale museumspris UMAC.

Prisen gives til museer på universiteter verden over, der blandt andet viser innovation og kreativitet igennem deres udstillinger.

Dette år var Steno Museet et ud af tre nominerede museer til prisen. De andre nominerede var et museum på Tel Aviv University i Israel og et museum under Harvard University.

Steno Museet løb med prisen for deres udstilling 'Videnskab er lidenskab', der omhandler livet som forsker, og hvad der driver dem til at at finde løsninger på samfundets problemer og svar på livets gåder.

Morten Arnika Skydsgaard, der er museumsinspektør ved Sciene Museerne på Aarhus Universitet, er stolt over prisen.

»Nogle af kriterierne er, at udstillingerne skal demonstrere innovation og kreativitet, og at de skal etablere sammenhæng med universitet eller samfund. På de parametre oplever jeg, at vi står særligt stærkt. Men det gør de andre museer også. Vi var oppe mod et stærkt felt. Så er det jo bare endnu mere fantastisk, at vi vinder. Det er jeg meget taknemmelig og glad for,« siger han i en pressemeddelelse.