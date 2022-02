Er guld vejen frem, hvis man vil komme slidgigt i knæene til livs?

Det findes der ikke et endegyldigt svar for, men et netop offentliggjort forskningsprojekt på Aalborg Universitetshospital har givet lovende resultater.

Det forklarer professor og overlæge på hospitalet, Sten Rasmussen, der er manden bag projektet.

I alt har 30 personer deltaget i projektet, der er blevet fulgt nøje de seneste to år:

»Vi så, at inflammationsgraden faldt hos samtlige forsøgsdeltagere, og omkring 80 procent svarede, at de følte færre smerter. Det er spændende resultater,« siger Sten Rasmussen.

Om fremgangsmåden siger overlægen, at man har taget ledvæske fra knæet og blandet med mikroskopiske guldstykker. Dette er så sprøjtet ind i knæet.

Immuncellerne forsøger herefter at opløse blandingen, hvorved der bliver frigjort guld-ioner, som indlejres i cellen. Ifølge overlægen stopper de en såkaldt »kaskadeproces i proteindannelsen«, hvorefter smerterne aftager.

Over for B.T. siger Sten Rasmussen, at resultaterne kom bag på ham.

»Jeg blev meget overrasket. Når du går på opdagelse, så forventer du altid noget – men ikke så meget.«

»Det giver i hvert fald noget at arbejde videre med. Det skal så siges, at det her er et åbent pilotprojekt. Det vil sige, at det er en lille gruppe nøje udvalgte patienter. Derfor er det ikke repræsentativt for alle, der døjer med slidgigt.«

Sten Rasmussen tilføjer, at guld og behandling som sådan ikke er nyt. Guld er nemlig før brugt til gigtbehandling, men ikke i knæene, hvorfor der heller ikke er noget dokumenteret omkring dette. Forsøget skal derfor tages med forbehold:

»Før vi kan tage det i brug i patientbehandlingen, er der behov for at gennemføre et større videnskabeligt studie, der kan vise, at effekten også er der, når vi bruger guldet på andre end 30 nøje udvalgte forsøgsdeltagere,« siger professoren.

Og derudover skal medicinalstyrelsen godkende et større projekt.

»Jeg kan bruge resten af året på det, før det sker,« spår Sten Rasmussen om tidshorisonten.

For nu er resultaterne blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift European Journal of Pain.