På en dag, hvor en kop kaffe lunede særlig behageligt mellem hænderne, stimlede tusindvis af danskere sammen i Aarhus og København. Årsagen? Statsminister Mette Frederiksen (S) og co. skal vide, at adskillige danskere kræver handling.

I hvert fald hvis man spurgte de fremmødte på Langelinie i København, der var mødt op til traktordemonstration, hvor demonstranter fra hele landet var inviteret.

Adskillige bannere med tekster som 'Afliv regeringen! Rigsret nu', 'Magtfuldkommenhed er udansk' og 'Ingen er hævet over grundloven' talte sit klare sprog under demonstration mod regeringens håndtering af minksagen.

En af dem, der ved demonstrationen sagde det højt, var Flemming fra Nordsjælland, som selv ankom i en traktor.

Flemming og Jan var to af de traktorchauffører, der brugte lørdagen i København. Begge fra Nordsjælland. Vis mere Flemming og Jan var to af de traktorchauffører, der brugte lørdagen i København. Begge fra Nordsjælland.

»Jeg er kommet, fordi jeg synes, det er frækt, man skider på grundloven,« forklarer Flemming, der kørte en af de mange traktorer fra alle landets hjørner.

»Mette Frederiksen har jo overtrådt loven. Hvis vi andre overtræder loven, så bliver vi straffet. Så hun skal også straffes. Det er min mening,« lyder det klare ønske.

Fælles for rigtig mange af de fremmødte ved demonstrationen, var, at de ikke nødvendigvis havde en særlig tilknyttet til minkbranchen.

Alle var velkomne. Det gjaldt gæve havnearbejdere, der varmede sig i en Gammel Dansk langs kajen samt københavnere, jyder og fynboer, der ytrede sig om, hvor grotesk en situation de mener, Danmark står i.

Traktorer, så langt øjet rækket langs kajen ved Langelinie. Vis mere Traktorer, så langt øjet rækket langs kajen ved Langelinie.

Alt i mens det udspillede sig, kunne de rette blikket lige frem mod scenen, der var centrum for demonstrationen. En scene, hvor politikere var blevet inviteret til at sige et par ord.

Én af dem var Lars Løkke, der sågar havde udskudt et fly til Reykjavik for at deltage. Og hvis han var bange for, at hans modtagelse ikke varmede de frosne hænder i støvregnen, så talte de fremmødtes hujen vidst sit tydelige sprog.

»Vi gav statsministeren det helt store kørekort i tillid til, at hun kunne håndtere det, men hun er blevet en fartbølle, og hun har kørt over for rødt, sagde han med henvisning til regeringens håndtering af minksagen og tilføjede:



»Derfor er der brug for, at der bliver råbt vagt i gevær. Det synes helt uforståeligt, at man har kunnet lægge et helt erhverv dødt uden overhovedet at gøre sig en tanke om, hvorvidt man har hjemmel til det.«

Lars Løkke. Foto: Philip Davali Vis mere Lars Løkke. Foto: Philip Davali

Tilbage ved kajen hos Flemming var tonen knap så grov. Men fremadrettet krydser han fingre for, at dagens demonstration rykker ved balancen.

»At der bliver udskrevet valg. Jeg tvivler, men man kan vel håbe,« lød det fra Flemming, der klokken 14 – sammen med hundredvis af andre traktorer – kunne vende snuden hjemad.

Om demonstrationen får indvirkning eller afføder reaktion, vil den kommende tid – måske på et senere tidspunkt lørdag – vise.